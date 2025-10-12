إشغال الفنادق في شرم الشيخ يتجاوز 90%.. وتوقعات بارتفاع الأسعار بعد القمة

قمة شرم الشيخ تنعش السياحة المصرية وتزيد الطلب على المدينة

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن نسب الإشغال الفندقي في مدينة شرم الشيخ تجاوزت حاجز الـ90% قبل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد زخمًا سياحيًا غير مسبوق استعدادًا للحدث الدولي المرتقب.

وقال الشاعر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر قناة النهار، إن القمة تمثل رسالة قوية على ثقة المجتمع الدولي في أمن واستقرار مصر، لافتًا إلى أن المدينة أصبحت اليوم واحدة من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط بفضل قدرتها على تنظيم مؤتمرات كبرى مثل قمة المناخ COP27.

حدث عالمي يعزز صورة مصر كوجهة آمنة

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الزخم الدولي المصاحب لقمة شرم الشيخ، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم وتغطية إعلامية واسعة، سيؤدي إلى تعزيز مكانة المدينة عالميًا، موضحًا أن مثل هذه الأحداث الكبرى تسهم في جذب نوعية جديدة من السائحين، خاصة من الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأشار الشاعر إلى أن شرم الشيخ أصبحت نموذجًا للمدن السياحية الآمنة والجاذبة، بفضل جهود محافظة جنوب سيناء في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية.

توقعات بارتفاع الأسعار بعد القمة

وكشف الشاعر أن الطلب المرتفع على الفنادق والمنتجعات السياحية من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الأسعار خلال الأسابيع التالية لانتهاء القمة، نتيجة الإقبال الكبير من الزوار ونوعية السياح الجدد المتوقع قدومهم بعد التغطية الإعلامية الواسعة للحدث.

وأوضح أن السوق الأمريكي بدأ يُظهر اهتمامًا متزايدًا بمدينة شرم الشيخ، خاصة بعد نجاح مصر في استضافة قمم ومؤتمرات دولية كبرى تركت انطباعًا إيجابيًا لدى مؤسسات السفر والسياحة العالمية.

مطالب المستثمرين لتطوير قطاع السياحة

وفيما يخص تنمية السياحة بالمدينة، أشار رئيس الاتحاد إلى أن المستثمرين لديهم ثلاثة مطالب رئيسية لتحفيز القطاع:

إلغاء ضريبة الملاهي الليلية، لتسهيل إقامة الفعاليات والمهرجانات الكبرى التي تجذب السائحين. تخصيص أراضٍ خلفية بأسعار مناسبة لتوسيع الاستثمار في الأنشطة الترفيهية والخدمية. حل مشكلات تصدير العقار لدعم القطاع العقاري والسياحي وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

شرم الشيخ.. عاصمة المؤتمرات في الشرق الأوسط

واختتم الشاعر حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم شرم الشيخ بعد القمة، لتتحول إلى مقر دائم للمؤتمرات العالمية والسياحة الدولية، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في تطوير المدينة وتجميلها.

وأضاف أن التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين جعل من شرم الشيخ واحدة من أجمل مدن الشرق الأوسط وأكثرها جذبًا للسياح من مختلف الجنسيات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة قفزة في حجم الاستثمارات السياحية بالمدينة.