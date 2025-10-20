باستثمارات تتجاوز 65 مليون دولار.. السويدي توقع اتفاقيات جديدة مع مستثمرين صينيين

السويدي توقع اتفاقيات جديدة مع مستثمرين صينيين.. أعلنت شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى شركات السويدي إليكتريك، عن توقيع اتفاقيات تخصيص أراضٍ مع أربع من كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاع النسيج، بهدف إنشاء مصانع جديدة داخل مدينة "سخنة 360"، المدينة الصناعية المتكاملة التي تطورها الشركة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE).

وتعتبر هذه المشروعات الاستثمارية الجديدة استمراراً لتعاون جهاز التمثيل التجارى وشركة السويدي للتنمية الصناعية لجذب الاستثمارات الاجنبية لمصر.

السويدي توقع اتفاقيات جديدة مع مستثمرين صينيين

الموجز ينقل التفاصيل حيث شهد على مراسم التوقيع المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسكرتير الاول التجارى شاهيندا عز العرب بادارة شئون الترويج للاستثمار بالانابة عن الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقد وقّع الاتفاقيات من جانب شركة السويدي للتنمية الصناعية المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي، بحضور ممثلي الشركات الصينية الأربع، وتمتد المنشآت الجديدة على مساحة تتجاوز 238ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تزيد على 65 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 3,000 فرصة عمل مباشرة.

وخلال مراسم التوقيع، أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ترحيبه بالمشروعات الجديدة التي تنضم إلى منظومة العمل داخل المنطقة الاقتصادية، مؤكداً أن توقيع هذه العقود يأتي امتداداً لمسيرة النمو التي تشهدها المنطقة في جذب استثمارات متنوعة من مختلف الدول والقطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت اليوم واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي فريد، وحوافز استثمارية جاذبة، مؤكداً حرص الهيئة على استمرار تقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين بما يضمن سرعة التنفيذ وبدء التشغيل الفعلي للمشروعات في أقرب وقت.

وأضاف وليد جمال الدين أن قطاع الصناعات النسيجية يُعد من القطاعات الواعدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما يمتلكه من فرص كبيرة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيراً إلى أن المنطقة تعمل على تطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل مراحل الإنتاج كافة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وحتى التصنيع النهائي، بما يعزز قدرات مصر التنافسية في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد أن استقطاب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع يُمثل خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الفنية وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري، في ضوء رؤية الهيئة لجعل المنطقة منصة صناعية ولوجستية متخصصة في الصناعات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق مستهدفات التنمية المستدامة.

وقد صرح الدكتور عبد العزيز الشريف بأنه يُمثل هذا التعاون خطوة جديدة في مسار تطوير صناعة النسيج في مصر، حيث يجمع بين أربع شركات صينية رائدة في مجالات النسيج المتقدم والأقمشة التقنية والطبية، ومن المقرر أن تصبح هذه المصانع مراكز إقليمية للتصدير إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري تنافسي على مستوى المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن هذه الاتفاقيات تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاستثماري في مصر، وفي جودة البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة عبر مدنها الصناعية.

وقال: "التزامنا لا يقتصر على توفير الأراضي، بل يمتد إلى الاستثمار المستمر في البنية التحتية والخدمات الذكية التي تجعل مدننا أكثر جذباً واستدامة وكفاءة. نحن ندعم شركاءنا في كل مرحلة من مراحل استثماراتهم، ونهيئ بيئة مثالية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر."

وجدير بالذكر أن مدينة "سخنة 360"، التي تطورها السويدي للتنمية الصناعية، تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتُعد مدينة صناعية متكاملة من الجيل الجديد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتضم المدينة مناطق صناعية ولوجستية وتجارية إلى جانب مناطق سكنية وخدمية، مما يوفر بيئة متكاملة تدعم المستثمرين وفرق عملهم على حد سواء.

وتتميز "سخنة 360" بموقعها الاستراتيجي وقربها من الموانئ والمحاور اللوجستية الكبرى، لتكون بوابة رئيسية للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية.

كما تتمتع المدينة بـ الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشمل الإعفاءات الجمركية، وتبسيط إجراءات التراخيص، واللوائح المرنة التي تسهّل عمليات الاستثمار وتزيد من تنافسية الشركات العاملة بها.

وتجسد هذه المزايا مجتمعة رؤية السويدي للتنمية الصناعية في تحويل الأرض إلى إرثٍ من التنمية عبر مدن صناعية مستدامة قادرة على جذب الشركاء الدوليين ودعم مسيرة التحول الصناعي في مصر

