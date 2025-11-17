مدير الـCIA السابق يعترف بتعاطي الحشـ.ـيش في مصر ويشعل مواقع التواصل

اعتراف مفاجئ من جون بيرنان يثير الجدل في مصر

أشعل مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، جون بيرنان، مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يعترف فيه بتدخين الحشيش أثناء فترة وجوده في مصر، وجاء هذا الاعتراف خلال مقابلة مع صحيفة القبس الكويتية، حيث تحدث بيرنان عن ذكرياته خلال تجوله في خان الخليلي وسوق الصاغة بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه اعتاد تدخين الشيشة التي كان يضيف إليها الحشيش، ويرصد الموجز التفاصيل.

بيرنان يروي تفاصيل تجربته في القاهرة

قال بيرنان خلال حديثه إنه كان يذهب إلى وسط القاهرة رفقة أصدقائه المصريين والأجانب لتدخين الشيشة والسجائر، موضحًا أنه بدأ تدخين السجائر في تلك الفترة قبل أن يقلع عنها لاحقًا. وأضاف أن الحشيش كان يُرشّ على التبغ داخل السجائر، وأن هذه الممارسات كانت جزءًا من "الثقافة السائدة" في ذلك الوقت على حد وصفه.

وأكد أن تلك الجلسات كانت بالنسبة له وسيلة لممارسة اللغة العربية والاستمتاع بالجلوس في المقاهي القديمة، واحتساء القهوة والشاي، ولعب الطاولة التي قال إنه يلعبها حتى اليوم مع حفيده، واعتبر بيرنان أن فترة وجوده في القاهرة ارتبطت لديه بذكريات إيجابية وتجارب محببة.

انتقادات حادة وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل

أثار اعتراف بيرنان موجة قوية من السخرية والتعليقات اللاذعة من المدونين والنشطاء المصريين.

المدون محمد عبده علق ساخرًا مستعينًا بجملة شهيرة لعادل إمام: "أنا شربت حشيش يا سعاد"، في حين ردت البلوجر شيرين صلاح بقولها: "إحنا بنشوف العجب والله".

كما سخر المدون أحمد عبد العاطي قائلًا إن من المفترض أن يدخن الحشيش ليجمع معلومات، لكنه يراهن أن المصريين هم من تمكنوا من جمع المعلومات منه، بينما علّقت البلوجر نونا سعد مطالبة بيرنان بأن يذكر "اسم الديلر" أيضًا.

المدون عماد عنان اعتبر أن الحشيش كان "مضروب" وأن بيرنان هو الخاسر، فيما علق كريم جمال بأن المصريين تمكنوا من "تسويق رئيس الـCIA" لدرجة أن حل القضية الفلسطينية قد يصبح ممكنًا عبر جلسة دردشة في "صالون مشمش الثقافي".

أما أحمد السيد فتساءل ساخرًا: "ده أمنشنه لوزارة الداخلية ولا مجلس الأمن؟".

تعليقات تشكك في الهدف من التصريحات

بعض النشطاء أخذوا موقفًا أكثر جدية، حيث قالت المدونة أماني عزام إن تصريحات بيرنان يجب أن تُؤخذ بحذر، مشيرة إلى أن ما قاله قد يندرج تحت طائلة قانون المخدرات المصري. وأكدت أن عليه تحديد الفترة التي وقع فيها هذا السلوك، وهل كان يقصد الثمانينات أثناء عمله الدبلوماسي، أم فترة أخرى لاحقة.

كما طرحت تساؤلات حول ما إذا كان الهدف من التصريحات هو تشويه صورة مصر أو الإيحاء بأن تعاطي الحشيش أمر منتشر علنًا في المناطق السياحية بالقاهرة، مؤكدة أن الموضوع يحتاج لتفسير واضح.

جدل مستمر وتصريحات مثيرة

اعتراف مدير الاستخبارات الأمريكية السابق بتعاطي الحشيش في القاهرة لم يمر مرور الكرام، بل أعاد فتح نقاش واسع حول حدود التصريحات العلنية للمسؤولين السابقين، وحول ما إذا كانت هذه الاعترافات تهدف إلى كشف ذكريات شخصية أم تحمل رسائل سياسية غير مباشرة.

وبين السخرية والتساؤلات القانونية والسياسية، يظل تصريح جون بيرنان واحدًا من أكثر الموضوعات انتشارًا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

اقرأ أيضًا: