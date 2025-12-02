انهيار جراج يدمر سيارة أرملة إسماعيل الليثي.. واسم الراحل يتصدر التريند

تصدّر اسم المطرب الراحل إسماعيل الليثي الترند من جديد خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تهشم سيارة أرملته شيماء سعيد نتيجة انهيار سقف الجراج فوقها. الأزمة فتحت بابًا واسعًا من التعاطف، خاصة أن شيماء أكدت أنها كانت تعتمد على السيارة في إعالة أطفالها بعد رحيل إسماعيل الليثي، الذي ما زال اسمه يحظى بتفاعل كبير على منصات التواصل، ويرصد الموجز التفاصيل

انهيار جراج يُعيد اسم إسماعيل الليثي للواجهة

قالت شيماء سعيد، أرملة الفنان الراحل إسماعيل الليثي، إن سقف الجراج سقط فجأة فوق سيارتها، مما أدى إلى تهشمها بالكامل. وأوضحت في فيديو نشرته عبر "تيك توك" أن السيارة هي مصدر رزقها الوحيد بعد وفاة إسماعيل الليثي، مؤكدة أن الحادث وضعها في أزمة صعبة.

صرخة استغاثة من أرملة إسماعيل الليثي بعد دمار السيارة

ظهرت شيماء سعيد في الفيديو باكية وهي تقول:

«ابني مات وجوزي مات.. والعربية اللي بصرف بيها على ولادي اليتامى السقف وقع عليها.. ده يرضي ربنا؟»

كلماتها أثارت موجة تعاطف كبيرة، وزادت من تفاعل الجمهور مع اسم إسماعيل الليثي الذي عاد للتريند بقوة بعد الحادث.

شقيق شيماء يوثق الضرر ويؤكد الواقعة

كما نشر مصطفى سعيد، شقيق شيماء، فيديو عبر حسابه على إنستجرام يوثق تهشم السيارة نتيجة سقوط السقف. وأعاد ذكر اسم إسماعيل الليثي مؤكداً أن الأسرة تمر بظروف قاسية منذ رحيل الفنان الشعبي.

رحيل إسماعيل الليثي ما زال حديث السوشيال ميديا

رحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في 10 نوفمبر بعد إصابته في حادث سير خطير، ظل محتجزًا لثلاثة أيام داخل العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليظل اسمه متصدرًا للتريند كلما ظهرت أزمة تخص أسرته.

لماذا يتصدر إسماعيل الليثي التريند من جديد؟