بوتين يلوّح بالتصعيد ويهاجم الموقف الأوروبي..روسيا مستعدة للحرب إذا بدأت أوروبا المعركة

في تصريحات نارية أثارت جدلًا واسعًا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا إذا قررت الأخيرة إشعال المواجهة، معتبرًا أن أي صراع مباشر سيجعل موسكو بلا طرف تتفاوض معه. وجاءت هذه التصريحات وسط توتر متصاعد حول ملف أوكرانيا ودور العواصم الأوروبية في دعم كييف.

بوتين: إذا بدأت أوروبا الحرب فروسيا جاهزة بلا تردد

قال بوتين بلهجة حاسمة:

"إذا أرادت أوروبا فجأة أن تبدأ حربًا معنا وبدأتها، فستظهر سريعًا وضعية لن نجد فيها من نتفاوض معه."

وأوضح أن روسيا لا تسعى مطلقًا للحرب مع أوروبا، لكنه شدد على أن بلاده جاهزة تمامًا لأي مواجهة إذا فرضت عليها.

وأضاف الرئيس الروسي:

"قلت مئات المرات إننا لا نريد حربًا مع أوروبا، لكن إذا بدأوها فنحن مستعدون لها دون أي شك."

اتهام مباشر: أوروبا تقف مع الحرب ضد روسيا

اتهم بوتين الدول الأوروبية بأنها منحازة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، قائلًا:

"ليس لديهم أجندة سلام، بل يقفون إلى جانب الحرب. وحتى عندما يدّعون إدخال تعديلات على مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هدفهم الوحيد هو إحباط عملية السلام كاملة."

وأكد أن التعديلات الأوروبية على خطة ترامب لا تُظهر نية للتسوية، بل نية لإطالة أمد الصراع.

بوتين: أوروبا تعرقل جهود ترامب للسلام

أوضح بوتين أن أوروبا تعيق الجهود الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب عبر التفاوض، مشددًا على أن العواصم الأوروبية رفضت منذ البداية الدخول في مفاوضات سلمية، والآن تعمل على تعطيل محاولات واشنطن.

وقال:

"الدول الأوروبية استبعدت نفسها من عملية التسوية السلمية. وهي الآن تعيق الإدارة الأمريكية الحالية والرئيس ترامب عن تحقيق السلام في أوكرانيا عبر المفاوضات."

استياء أوروبي من تهميش المفاوضات.. وبوتين يرد

في حديثه، لفت بوتين إلى وجود استياء أوروبي من عدم مشاركتهم في مسار المفاوضات حول أوكرانيا، قبل أن يرد بقوة:

"لم يستبعدهم أحد، هم من استبعدوا أنفسهم."

وأشار إلى أن الأوروبيين يحاولون عرقلة مسار السلام من أجل توجيه الاتهامات مستقبلًا نحو موسكو، قائلًا:

"هدفهم واضح… يريدون إدانة روسيا لاحقًا. وإذا أرادوا العودة للواقع وفق ما يجري على الأرض، فنحن نسمح بذلك."

التصريحات الأخيرة لبوتين تعكس تصاعدًا ملحوظًا في حدة الخطاب بين موسكو والعواصم الأوروبية، وسط استمرار التوتر في أوكرانيا ومساعي واشنطن للوصول إلى صيغة تفاوضية. وبين اتهامات بوتين وتصعيد أوروبا، تبقى الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات.