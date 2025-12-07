إخلاء سبيل شاب اعتدى على طلاب مدرسة بالشرقية بعد التصالح

قررت جهات التحقيق في نيابة أولاد صقر بمحافظة الشرقية إخلاء سبيل شاب حاصل على ليسانس، بعدما وُجهت إليه تهمة التعدي بالضرب على عدد من طلاب إحدى المدارس داخل نطاق المركز، وذلك عقب التصالح مع أولياء الأمور، ويرصد الموجز التفاصيل.

بداية الواقعة: فيديو متداول على مواقع التواصل

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يقوم بالاعتداء على مجموعة من التلاميذ داخل مدرسة، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار بين المتابعين.

تحريات الشرطة تكشف هوية المعتدي

أسفرت تحريات الشرطة عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، رغم عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتبين أنه شاب حاصل على ليسانس ويقيم بدائرة مركز أولاد صقر.

وخلال استجوابه، اعترف المتهم بأنه ليس مدرسًا داخل المدرسة، لكنه يتردد على المكان من حين لآخر لإعطاء دروس خصوصية بعد انتهاء اليوم الدراسي مقابل أجر، وأوضح أنه اعتدى على بعض الطلاب "بالأيدي" بسبب إهمالهم في استذكار دروسهم، وفق أقواله.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، أخلت النيابة سبيله عقب التصالح مع أولياء الأمور.

تحقيقات تعليم الشرقية.. وتهديد بإجراءات رادعة

في سياق متصل، أكد محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية لفتح تحقيق عاجل.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت سماح مدير المدرسة بدخول الشخص، أو ثبوت علمه بالواقعة، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، قد تصل إلى خصم 15 يومًا من راتبه، فضلًا عن معاقبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره داخل المدرسة.