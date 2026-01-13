وزير الخارجية لنظيره الألماني: إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو الضمان الوحيد للاستقرار

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً اليوم مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، في إطار التشاور الدوري بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة المستجدات الإقليمية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

العلاقات المصرية-الألمانية: شراكة استراتيجية

أكد الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصال على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن إطلاق آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية في ديسمبر الماضي يعكس عمق التعاون والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية.

وأضاف الوزير أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء لمصر، معربًا عن تطلع بلاده إلى استمرار دعم هذه الشراكة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

التطورات الإقليمية: تركيز على غزة

ناقش الوزيران التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك:

تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع.

لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع. تشكيل قوة الاستقرار الدولية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.

وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803. ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

الدولة الفلسطينية المستقلة: شرط استقرار المنطقة

جدد الوزير المصري التأكيد على أن الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة هو تحقيق تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية، مع إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.