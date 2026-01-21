السيسي من دافوس: مصر ماضية في الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات العالمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التزام مصر بمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في مسار التنمية المستدامة، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، ويستعرض الموجز التفاصيل

التعاون الدولي أساس التنمية المستدامة

أوضح الرئيس السيسي أن مصر تؤمن بأهمية التعاون الدولي، وتسعى إلى بناء شبكات إقليمية قوية تحقق المنفعة المشتركة وتعزز فرص التنمية المستدامة، مشددًا على أن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام.

تهيئة مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تعمل باستمرار على تهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

البنية التحتية ودورها في جذب الاستثمارات

وأكد السيسي أن مصر أنجزت خلال السنوات الماضية مشروعات كبرى في البنية التحتية، ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن قناة السويس تمثل منصة اقتصادية محورية للتجارة العالمية.

الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في صدارة الأولويات

وأوضح الرئيس أن الحكومة أعدت حوافز استثمارية لقطاعات واعدة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، والاقتصاد الرقمي، ضمن خطة شاملة لإعداد الدولة للانطلاق نحو المستقبل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تمتلك قاعدة بشرية ضخمة، إذ يضم قطاع التعليم أكثر من 30 مليون طالب وطالبة، ما يمثل فرصة كبيرة لإعداد جيل قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي.

سوق التعهيد المصري وفرص النمو

وأكد الرئيس أن سوق التعهيد في مصر يُعد من أفضل الأسواق على مستوى العالم، مع طموحات للتوسع في مجالات أكثر تخصصًا وتقدمًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.

تحديات عالمية ودعوة للحلول السلمية

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة الصراعات الجيوسياسية، داعيًا إلى الالتزام بالحوار، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب التصعيد من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للجميع.