الأخبار

الأرصاد تحذر: نهار دافئ وليل شديد البرودة واضطراب الأمواج بالشمال

أحوال الطقس
أحوال الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الأربعاء 21  يناير  2026، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع استقرار نسبي على معظم المحافظات.

بينما تنشط الرياح أحيانًا على السواحل الشمالية، مما يؤدي إلى اضطراب الأمواج على البحر المتوسط.

- حركة الملاحة البحرية والسواحل:

تؤدي سرعة الرياح إلى ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، ما قد يؤثر على حركة الصيد والسفن الصغيرة. أما البحر الأحمر فيبقى هادئًا نسبيًا، مع ضرورة الحذر أثناء الرحلات البحرية والصيد.

درجات الحرارة المتوقعة في أبرز المدن:

القاهرة: العظمى 20°م، الصغرى 10°م.
الإسكندرية: العظمى 19°م، الصغرى 11°م.
مطروح: العظمى 18°م، الصغرى 10°م.
سوهاج: العظمى 21°م، الصغرى 8°م.
قنا: العظمى 22°م، الصغرى 9°م.
أسوان: العظمى 23°م، الصغرى 10°م.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

