"أنا اللي رسمتك" تشعل البرومو.. درة تخطف الصدارة في "علي كلاي"

جملة واحدة قلبت الترند.. درة تكتسح المشاهدات بدور «ميادة» في «علي كلاي»

لحظة البرومو التي أشعلت السوشيال ميديا

خطفـت النجمة درة الأضواء منذ اللحظة الأولى لطرح البرومو التشويقي لمسلسل «علي كلاي»، بعدما أطلت بشخصية «ميادة الديناري» في مشهد حاسم حمل جملة مفصلية أحدثت تفاعلًا واسعًا وأشعلت مواقع التواصل:

«أنا اللي رسمتك يا علي… لولايا ما كنتش بقيت علي كلاي اللي الكل يهابه… أنا ميادة الديناري»، ويرصد الموجز التفاصيل.

درة تتربع على قمة المشاهدات وتتصدر التفاعل

ومع طرح البرومو، تصدرت درة نسب المشاهدة والتفاعل محققة أرقامًا لافتة، وبفارق واضح عن أقرب الملاحقين، لتؤكد أن حضورها لم يكن عابرًا، بل نقطة ارتكاز أساسية في العمل المرتقب.

«ميادة الديناري» ليست ظلًا.. بل القوة الخفية

الجملة الصادمة كشفت مبكرًا طبيعة العلاقة المعقدة بين ميادة الديناري والبطل علي كلاي الذي يجسده النجم أحمد العوضي، مؤكدة أن الشخصية النسائية ليست مجرد شريك في الحكاية، بل العقل المدبر والقوة الخفية التي صنعت النفوذ والهيبة، وأسهمت في تشكيل مسار الصعود والسيطرة.

حضور حاد ونبرة واثقة تشعل الصراع

ظهور درة اتسم بحضور قوي ونبرة حاسمة تعكس شخصية ذات نفوذ مباشر وتأثير واضح في مسار الأحداث، ما يضيف للعمل بعدًا دراميًا وإنسانيًا أعمق، قائمًا على الصراع والسلطة وتشابك العلاقات، ويمنح البرومو طابعًا مختلفًا منذ لحظاته الأولى.

قناة ON تراهن على درة في ترويج دراما رمضان

وفي إطار الترويج للعمل، نشرت قناة ON البوستر الرسمي لشخصية درة في مسلسل «علي كلاي»، لتتصدر واجهة الدعاية لدراما رمضان المقبلة، في إشارة واضحة لثقل الشخصية ومحوريتها داخل الأحداث.

«علي كلاي».. مواجهة مفتوحة وموسم مليء بالمفاجآت

يُعد مسلسل «علي كلاي» من أكثر الأعمال المنتظرة، ويعتمد على إيقاع تشويقي وصدامات درامية مكثفة، مع شخصيات مرسومة بعناية، توحي بمواجهة مختلفة وموسم يحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

ثنائية درامية مشتعلة بين درة وأحمد العوضي

يرتكز العمل على ثنائية درامية قوية تجمع درة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق إنساني مشوق يقوم على التصاعد النفسي والصراعات المتشابكة بين الطموح، السلطة، والعلاقات الاجتماعية، ما يجعله من أبرز رهانات رمضان.

قصة ملاكم تتجاوز الحلبة إلى صراعات الحياة

وتدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار درامي من 30 حلقة، حول ملاكم قوي يشق طريقه داخل عالم الحلبة، قبل أن تتجاوز معاركه حدود الرياضة، لتتحول إلى صدامات قاسية مع الواقع والعمل والعلاقات، في مزيج يجمع بين الأكشن والبعد الإنساني.

نخبة نجوم خلف الكاميرا وأمامها

المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ودرة نخبة من النجوم، أبرزهم:

محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.