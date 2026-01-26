عصام حسن البيومي يحصل علي الدكتوراه من جامعة عين شمس في دور المجتمع المدني بالتنمية المستدامة

عصام حسن البيومي.. دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة

دكتوراه بجامعة عين شمس ترسم إطارًا لتفعيل الشراكة المجتمعية

حصول الدكتور عصام حسن البيومي على درجة الدكتوراه

حصل الدكتور عصام حسن البيومي على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس، عن رسالته العلمية المعنونة:

«إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ضوء أهداف التنمية المستدامة – دراسة تطبيقية على صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري».

المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية

تناولت الرسالة بالدراسة والتحليل دور مؤسسات المجتمع المدني في مصر في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال منهج علمي يجمع بين الإطار النظري والتطبيق الميداني. وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن المجتمع المدني لم يعد فاعلًا هامشيًا، بل أصبح شريكًا رئيسيًا للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

أدوار متنامية في مكافحة الفقر وتحسين الخدمات

أبرزت الدراسة الأدوار المتزايدة لمؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر والجوع، وتحسين الصحة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.

منهجية الدراسة ونتائجها الميدانية

اعتمدت الرسالة على المنهج الكمي من خلال دراسة ميدانية شملت عينة من المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية، باستخدام أداة الاستبيان.

وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي واضح لأنشطة المجتمع المدني في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة، وسد فجوات خدمية تعجز الجهات الحكومية أحيانًا عن تلبيتها منفردة.

بنك الطعام وصندوق تحيا مصر كنموذجين تطبيقيين

كشفت الدراسة أن بنك الطعام المصري يمثل نموذجًا ناجحًا في تحقيق البعدين الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، عبر تقليل الهدر الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا. كما يسهم صندوق تحيا مصر في دعم مبادرات تنموية شاملة تجمع بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتعزز من مفهوم التكافل المجتمعي.

تحديات تواجه مؤسسات المجتمع المدني

رصدت الرسالة عددًا من التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من بينها القيود التشريعية، ومحدودية التمويل المستدام، وضعف التنسيق المؤسسي، والحاجة إلى تطوير القدرات الإدارية والفنية.

إطار مقترح لتعزيز فاعلية المجتمع المدني

اختتمت الرسالة بتقديم إطار مقترح لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ضوء أهداف التنمية المستدامة، يرتكز على تعزيز الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وبناء شراكات حقيقية مع الدولة والقطاع الخاص، وربط البرامج التنموية باحتياجات المواطنين الفعلية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويعزز استقرار المجتمع المصري.