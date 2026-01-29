نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 الترم الأول رسميًا

اعتماد النتيجة في 3 محافظات وموعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بباقي المحافظات

تشهد محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 الترم الأول، بعد إعلان عدد من المحافظات اعتماد النتائج رسميًا، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور في باقي المحافظات انتظارًا لإتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكدت مصادر تعليمية أن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس يتم تباعًا عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، مشيرة إلى أن الشفافية والدقة تمثلان أولوية قصوى قبل نشر النتائج إلكترونيًا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 في محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 الترم الأول بنسبة نجاح بلغت 85.29%، حيث تقدم للامتحانات 208 آلاف و202 طالب وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و665، ونجح 177 ألفًا و109 طلاب.

وأظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بمحافظة الجيزة تفوقًا لافتًا في الفئات الخاصة، إذ سجلت الإعدادية المهنية نسبة نجاح 99.59%، بينما حققت مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين نسبة نجاح 100%.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 في محافظة القاهرة

كما اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بنسبة نجاح وصلت إلى 71%، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات.

وبحسب البيانات الرسمية، تقدم للامتحانات 202 ألف و932 طالبًا، حضر منهم 197 ألف و987، وبلغ عدد الناجحين 140 ألف و555 طالبًا. وأكدت المحافظة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس متاحة عبر القنوات الرسمية فقط، محذرة من الانسياق وراء أي روابط غير معتمدة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 بمحافظة الدقهلية

وفي السياق ذاته، اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 بنسبة نجاح بلغت 88.7%، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في إنجاز أعمال التصحيح بدقة وفي التوقيت المحدد.

وأكد المحافظ أن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس يعكس استقرار المنظومة التعليمية بالمحافظة، مع استمرار الدعم للطلاب خلال المراحل التعليمية المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة

اختيار خدمة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

إدخال رقم الجلوس بدقة

الضغط على زر عرض النتيجة

وسيتم نشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 عبر الصفحات الرسمية للمحافظات فور اعتمادها.

متى تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في باقي المحافظات؟

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظات أخرى، من بينها الشرقية والمنوفية والإسكندرية، إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية.

وأكدت مصادر تعليمية أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ستكون متاحة إلكترونيًا فور اعتمادها، مع إعلان الرابط الرسمي لكل محافظة على حدة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مجموع درجات الترم الأول في نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس يبلغ 140 درجة، موزعة على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

وبذلك تظل نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 الحدث الأبرز على الساحة التعليمية، في انتظار اكتمال إعلان النتائج بجميع المحافظات وإتاحة الروابط الرسمية للطلاب.