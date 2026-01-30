أسرة صاحب الأغنية المسيئة للنبي محمد ﷺ تتبرأ منه وتعتبره «ميتًا»

تفاصيل جديدة في واقعة الأغنية المسيئة للنبي محمد ﷺ

كشفت واقعة الأغنية المسيئة للنبي محمد ﷺ، التي أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن تطورات جديدة، بعد تصريحات صادمة بشأن موقف أسرة صاحب الأغنية، إلى جانب أول تعليق رسمي منه حول إمكانية حذف المحتوى المثير للجدل، ويستعرض الموجز التفاصيل.

المحامي خالد المصري يكشف موقف أسرة عمر كوشا

نشر المحامي خالد المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، تفاصيل جديدة تتعلق بعمر كوشا، صاحب الأغنية المسيئة للنبي ﷺ، مؤكدًا أن أسرته أعلنت تبرؤها الكامل منه، واعتبرته «ميتًا منذ زمن»، بسبب أفكاره والمحتوى الذي يقدمه منذ فترة طويلة.

وأوضح المحامي أن الأسرة اتخذت هذا الموقف بعد معرفة توجهات عمر كوشا الفكرية، والتي وصفها بأنها معادية للأديان، مشيرًا إلى أنه معروف بتقديم محتوى يتضمن إساءات مباشرة للأنبياء والرموز الدينية.

إشادة بدور الأجهزة الأمنية في قضايا ازدراء الأديان

وأشاد خالد المصري بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا ازدراء الأديان، مؤكدًا أنها لا تتهاون مطلقًا مع أي إساءة، سواء طالت الدين الإسلامي أو المسيحي، وأن القانون يُطبق دون تفرقة في مثل هذه القضايا التي تمس السلم المجتمعي.

أول تعليق من صاحب الأغنية المسيئة للنبي ﷺ

في أول رد فعل له، خرج عمر كوشا بفيديو عبر حسابه على تطبيق «تيك توك»، تحدث فيه عن الجدل المثار حول الأغنية، قائلاً إنه مستعد لحذف الأغاني المثيرة للجدل، ولكن بشرط إلغاء قانون ازدراء الأديان في مصر.

وأضاف كوشا في تصريحاته:

«طالما أنا ترند وكل المواقع بتكتب عني، عندي استعداد أمسح الأغاني، بس بشرط إن قانون ازدراء الأديان يتلغى، ولحد ما ده يحصل هكمل، والأغاني هتفضل موجودة».

حقيقة أغنية «يا نبي سلام عليك» المتداولة

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «فيس بوك»، تداول أغنية تحمل عنوان «يا نبي سلام عليك»، تحتوي على عبارات مسيئة للنبي محمد ﷺ، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة بين المستخدمين، ودعوات واسعة لتقديم بلاغات رسمية ضد مطلقها.

وتبيّن أن الأغنية لا تعود للمنشد المعروف ماهر زين، كما ظن البعض في البداية، بل يؤديها شخص يُدعى عمر كوشا، قام باستخدام لحن الأغنية الأصلي مع تغيير الكلمات إلى مضمون مسيء، مستغلًا شهرة النغمات الأصلية.

محتوى مسيء للأنبياء يثير غضب السوشيال ميديا

وكشفت المتابعة أن عمر كوشا نشر الأغنية عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، إلى جانب مقاطع فيديو أخرى تتضمن إساءات مباشرة للأنبياء والرموز الدينية، ما اعتبره كثيرون اعتداءً صريحًا على المقدسات الدينية.

وعقب انتشار المحتوى، تصدر اسم عمر كوشا محركات البحث، وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدة هاشتاجات تطالب بالتحقيق الفوري معه ومحاسبته قانونيًا، مؤكدين رفضهم التام لأي إساءة تمس النبي محمد ﷺ أو الأديان السماوية.

مطالبات بالتحقيق والمحاسبة القانونية

ولا تزال الدعوات مستمرة لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد صاحب الأغنية المسيئة للنبي ﷺ، وسط تأكيدات بأن مثل هذه الوقائع تمثل خطرًا على السلم المجتمعي، وتتطلب تطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على القيم الدينية واحترام الرموز المقدسة.