مواد الصف الثالث الثانوي 2026 حسب الشعب بالنظام الجديد.. التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل رسمي، المواد الدراسية المقررة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام 2026 بالنظام الجديد، موضحة تقسيم المواد وفقًا للشعب المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة في التقييم واحتساب المجموع الكلي بدقة وشفافية لجميع الطلاب، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ستُعقد وفق الخريطة الزمنية المعتمدة مسبقًا، دون أي تعديل في المواعيد، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق نظام التقييم الجديد الذي يركز على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين.

مواد شعبة علمي علوم الثانوية العامة 2026

حددت وزارة التربية والتعليم المواد الدراسية التي يؤدي فيها طلاب شعبة علمي علوم امتحانات الثانوية العامة، والتي تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، وتشمل:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

وتُعد هذه المواد هي الأساس في تحديد المجموع النهائي لطلاب شعبة علمي علوم، مع الاعتماد على نظام الأسئلة الموضوعية والاختيار من متعدد، بما يقيس نواتج التعلم الحقيقية للطلاب.

مواد شعبة علمي رياضيات الثانوية العامة 2026

أما طلاب شعبة علمي رياضيات، فيمتحنون في مجموعة من المواد التخصصية التي تدخل درجاتها ضمن المجموع النهائي، وهي:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

وأكدت الوزارة أن مادة الرياضيات تُعد مادة محورية في هذه الشعبة، ويتم تقييم الطلاب فيها وفق معايير دقيقة تراعي الفهم والتطبيق العملي.

مواد الشعبة الأدبية الثانوية العامة 2026

بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي تشمل:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

وتهدف هذه المواد إلى تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي لدى الطلاب، مع التركيز على ربط المناهج بالواقع العملي والمعاصر.

المواد العامة خارج المجموع في الثانوية العامة 2026

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى وجود عدد من المواد التي تُعد مواد نجاح ورسوب فقط، ولا تُضاف درجاتها إلى المجموع النهائي، وهي:

التربية الدينية

اللغة الأجنبية الثانية

التربية الوطنية

وأكدت الوزارة أهمية هذه المواد في بناء شخصية الطالب وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية، رغم عدم إضافتها للمجموع.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميًا

كشفت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2026 من المقرر أن تبدأ يوم 20 يونيو 2026، وذلك وفق الجدول الزمني الرسمي المعتمد، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان.

تنبيه هام من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2026

ودعت الوزارة طلاب الصف الثالث الثانوي إلى الإسراع في تسجيل استمارات التقدم للامتحانات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مع ضرورة مراجعة البيانات الشخصية وبيانات المواد بعناية، لتفادي أي مشكلات قد تعوق دخول الامتحانات.

وأكدت أن أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة.