نصائح وزارة الصحة لمواجهة العواصف الترابية:الكمامة خط الدفاع الأول لحماية الجهاز التنفسي

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من التقلبات الجوية الحادة، ما دفع وزارة الصحة والسكان إلى توجيه مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين، بهدف الحد من التأثيرات الصحية السلبية الناتجة عن العواصف الترابية، خاصة في ظل ارتفاع نسب الأتربة العالقة في الهواء وتدهور مستوى الرؤية.



أهمية الكمامة في الوقاية من الأتربة



أكدت وزارة الصحة أن ارتداء الكمامة يُعد من أبرز الوسائل الفعالة للوقاية خلال العواصف الترابية، حيث تساهم بشكل مباشر في تقليل استنشاق الجسيمات الدقيقة والأتربة المنتشرة في الجو. وتكمن خطورة هذه الجسيمات في قدرتها على التغلغل داخل الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية وزيادة حدة الأعراض لدى المصابين بأمراض الصدر.

وأوضحت أن الكمامة تعمل كحاجز وقائي يمنع دخول الملوثات إلى الرئتين، مما يقلل من احتمالات الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن، والأطفال، ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية.



الفئات الأكثر تأثرًا بالعواصف الترابية



حذرت وزارة الصحة من أن بعض الفئات تحتاج إلى عناية خاصة خلال هذه الأجواء، وعلى رأسها مرضى الأمراض المزمنة، خاصة المصابين بالربو والحساسية الصدرية، كما تشمل الفئات الأكثر عرضة أيضًا كبار السن والأطفال، نظرًا لضعف الجهاز المناعي لديهم مقارنة بغيرهم.

وشددت على ضرورة التزام هذه الفئات بالبقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان، وتجنب التعرض المباشر للأتربة، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية.



إرشادات مهمة لارتداء الكمامة بشكل صحيح



دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة تضمن تحقيق أقصى درجات الحماية، وذلك من خلال التأكد من تغطية الأنف والفم بإحكام، وعدم ترك أي فراغات تسمح بدخول الأتربة.

كما نصحت بضرورة تغيير الكمامة بشكل دوري، خاصة في حال تعرضها للرطوبة أو تراكم الأتربة عليها، لضمان استمرار فعاليتها في الحماية.



إجراءات وقائية داخل المنزل وخارجه



ضمن الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة، ضرورة تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة خلال ذروة العاصفة الترابية، مع الحرص على غلق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع تسرب الأتربة إلى داخل المنازل.

كما يُفضل ارتداء نظارات واقية عند الخروج للضرورة، إلى جانب اختيار ملابس مناسبة تقلل من التعرض المباشر للغبار.



نصائح لمرضى الأمراض المزمنة



وجهت وزارة الصحة رسالة خاصة لمرضى الربو والأمراض التنفسية، بضرورة الالتزام بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة، مع الاحتفاظ ببخاخات الشعب الهوائية في متناول اليد تحسبًا لأي طارئ.

وأكدت كذلك أهمية شرب كميات كافية من المياه، لما لها من دور في ترطيب الجهاز التنفسي وتقليل تأثير الأتربة على الجسم.



متابعة حالة الطقس لتجنب المخاطر



شددت الوزارة على أهمية متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل مستمر، لتحديد أوقات ذروة العواصف وتجنب الخروج خلالها، خاصة في ظل التحذيرات من تدهور مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار في بعض المناطق.



الوعي الوقائي ضرورة لحماية الصحة العامة



اختتمت وزارة الصحة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالإرشادات الوقائية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر العواصف الترابية كما دعت المواطنين إلى التحلي بالوعي والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.