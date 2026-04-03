سعر الذهب اليوم الجمعة 3 أبريل 2026.. تحديث لحظي في عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن.. متابعة سعر الذهب عيار 21 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.



ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولهذا يمكن متابعة سعر الذهب في مصر بالمصنعية يمكن بشكل لحظي، حيث تتراوح المصنعية عادة بين 30 و60 جنيهًا مصريًا للجرام، وتختلف من محل لآخر حسب التصميم والجودة.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 وهي كالتالي:

فى السطور التالية، نرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 فى مصر، وذلك عقب الارتفاع الأخير الذى سجله المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالى:



سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، نحو 8182 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، قيمة 7160جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، قيمة 6137 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، قيمة 57280جنيه.

سعر الذهب عالمياً:

على الصعيد العالمى، سجل سعر الذهب عالميًا اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 نحو 4669.22 دولار للعقود الفورية.

