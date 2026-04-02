رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل 2026

البنك المركزي
البنك المركزي

قرار تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي

أعلنت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الثاني في عام 2026، في خطوة تعكس استمرار الحذر في إدارة السياسة النقدية.

وبموجب القرار، استقر:

  • سعر عائد الإيداع عند 19%
  • سعر عائد الإقراض عند 20%
  • سعر العملية الرئيسية عند 19.5%

خلفية القرار.. تخفيضات سابقة لدعم الاقتصاد

يأتي تثبيت الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك المركزي خلال عام 2025 وأول اجتماع في 2026، بإجمالي خفض بلغ نحو 8.25% على أسعار الإيداع والإقراض.

وتهدف هذه السياسة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على توازن الأسواق المالية في ظل التحديات الاقتصادية.

ارتفاع التضخم يفرض ضغوطًا على السياسة النقدية

جاء القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي ضغوطًا تضخمية متزايدة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفق بيانات رسمية.

ويعكس هذا الارتفاع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، ما يدفع البنك المركزي إلى التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن خفض الفائدة.

مستهدفات التضخم حتى 2028

في إطار استراتيجيته طويلة المدى، يستهدف البنك المركزي:

  • خفض التضخم إلى 5% – 9% بحلول الربع الرابع من 2026
  • ثم إلى 3% – 7% بحلول الربع الرابع من 2028

وتأتي هذه المستهدفات ضمن جهود تحقيق الاستقرار السعري وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

تحليل اقتصادي: لماذا التثبيت الآن؟

يعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة مزيجًا من العوامل، أبرزها:

  • استمرار ارتفاع معدلات التضخم
  • الحاجة للحفاظ على استقرار السوق
  • تجنب ضغوط إضافية على العملة والاستثمارات
