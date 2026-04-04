ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يواصل الصعود مدعومًا بضعف الدولار



شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار عالميًا، إلى جانب ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة مع ظهور مؤشرات حول احتمالية تقارب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء التوترات في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل توجه العديد من المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ما يعزز من الطلب عليه في الأسواق العالمية والمحلية.



أسعار الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: 8200 جنيه

سعر الذهب عيار 22: 7516.75 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 7175 جنيه

سعر الذهب عيار 18: 6150 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 57400 جنيه

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، ما يجعله المؤشر الأهم لحركة السوق، خاصة بين المواطنين والمستثمرين.



أسباب ارتفاع أسعار الذهب



جاء ارتفاع أسعار الذهب مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

ضعف الدولار الأمريكي: مما يزيد من جاذبية الذهب كبديل استثماري

التوترات الجيوسياسية: خاصة في منطقة الشرق الأوسط

تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة: في ظل حالة عدم اليقين العالمي

كما تلعب توقعات خفض التوترات بين القوى الكبرى دورًا في تحريك الأسواق، وهو ما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.



علاقة أسعار الفائدة بالذهب



رغم ارتفاع الذهب، فإن هناك عاملًا مهمًا يؤثر على جاذبيته، وهو أسعار الفائدة. فعادةً ما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تقليل الإقبال على الذهب، نظرًا لأنه لا يحقق عائدًا مباشرًا مثل الأدوات الاستثمارية الأخرى، كالسندات أو الودائع البنكية.

📉 تراجع تدفقات صناديق الاستثمار في الذهب

في سياق متصل، أعلن مجلس الذهب العالمي عن استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سجلت صافي تدفقات خارجة بلغت نحو 34 طنًا من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس، وهو أعلى معدل خروج منذ سبتمبر 2022.

وشهدت الأسواق العالمية توزيع هذه التدفقات على النحو التالي:

الولايات المتحدة: خروج 11.5 طن

أوروبا: خروج 9.7 طن

آسيا: خروج 11.8 طن (في سابقة تُعد الأولى من نوعها)

ويشير هذا التراجع إلى حالة من الحذر بين المستثمرين، رغم ارتفاع الأسعار، ما يعكس تقلبات واضحة في سوق الذهب العالمي.



مستقبل أسعار الذهب



تظل أسعار الذهب مرتبطة بعدة عوامل متغيرة، مثل تحركات الدولار، والسياسات النقدية العالمية، والتطورات السياسية. ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة قد تؤثر على اتجاه السوق.