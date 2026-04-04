زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 تصل إلى 14,900 جنيه.. موعد التطبيق

أعلنت الحكومة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه لكل درجة وظيفية، في خطوة تستهدف دعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى الدخل، على أن يبدأ تنفيذ القرار رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم إقرار زيادة مالية مباشرة على جميع الدرجات الوظيفية دون استثناء.

وتهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الموظفين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

من المقرر أن يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2026/2027.

وستظهر الزيادة الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2026، حيث يتم صرف الرواتب وفق الجدول الجديد المعتمد من الحكومة.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور

تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم تحديد زيادة لا تقل عن 1000 جنيه لكل درجة وظيفية، مع رفع الحد الأدنى للمرتبات بشكل ملحوظ.

وتستهدف هذه الخطوة تحسين دخول الموظفين الحكوميين وتعزيز القدرة الشرائية، بالإضافة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة

جاء جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد الزيادة كالتالي:

الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه

الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه

مدير عام: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه

الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه

الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه

الفئات المستفيدة من زيادة الأجور

تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف الدرجات الوظيفية، بما في ذلك الخدمات المعاونة والدرجات الأدنى، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الزيادات.

كما تأتي هذه الزيادة ضمن خطة شاملة لتحسين الأجور ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

أهداف زيادة الحد الأدنى للأجور

تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

تحسين مستوى دخل العاملين بالجهاز الإداري

مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم

دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين

تحقيق العدالة في توزيع الأجور

توقعات تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 في تنشيط الأسواق المحلية وزيادة معدلات الإنفاق، مما يدعم حركة الاقتصاد، خاصة مع دخول الزيادة حيز التنفيذ في بداية العام المالي الجديد.

كما ستساعد هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة الموظفين الحكوميين، مع استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات اقتصادية داعمة خلال الفترة المقبلة.