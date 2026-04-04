بالفيديو..إشعال النيران في 4 سيارات داخل ورشة سمكري بسوهاج بسبب خلافات سابقة

حالة من الذعر بين الأهالي بعد قيام صاحب مطعم بإحراق سيارات في مركز طهطا

تفاصيل واقعة إشعال سيارات في سوهاج

شهدت منطقة كوبري الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج واقعة خطيرة أثارت حالة من الذعر بين الأهالي، بعدما أقدم صاحب مطعم على إشعال النيران في أربع سيارات داخل ورشة سمكري كانت تخضع للإصلاح، وذلك بسبب خلافات سابقة مع مالك الورشة.. شاهد من هنا

الجاني أشعل الحريق باستخدام البنزين

وكشف شهود عيان أن المتهم قام برش البنزين على السيارات الموجودة داخل الورشة، ثم رفع أغطيتها وأشعل النيران بها، ما أدى إلى اشتعال الحريق بسرعة كبيرة وامتداده إلى جميع السيارات، متسببًا في خسائر مادية كبيرة.

إطلاق عيار ناري يزيد حالة الذعر

وفي تصعيد خطير، أفاد شهود بأن المتهم أطلق عيارًا ناريًا تجاه إحدى السيارات المشتعلة، في مشهد أثار الرعب بين المواطنين المتواجدين في المنطقة، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.

تدخل الأهالي والحماية المدنية

حاول الأهالي السيطرة على الحريق باستخدام وسائل بدائية قبل وصول قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، والسيطرة على الموقف بشكل كامل.

هروب المتهم وتكثيف أمني لضبطه

وعقب ارتكاب الواقعة، فرّ المتهم من مكان الحادث، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

شبهات تعاطي مواد مخدرة

وأشار عدد من الأهالي إلى وجود شبهات حول تعاطي المتهم مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة، إلا أن الجهات المختصة لم تؤكد ذلك رسميًا حتى الآن، لحين انتهاء التحقيقات.