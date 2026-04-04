أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر: كل ما تحتاج لمعرفته اليوم

تتصاعد معدلات البحث على الإنترنت بشكل ملحوظ حول أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والمحمول، مع رغبة المستخدمين في اختيار الأنسب لهم من حيث السعر والسعة الشهرية. ورغم الشائعات حول زيادات مرتقبة، لم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.

وتحرص شركات الاتصالات العاملة في مصر على تقديم باقات متنوعة تلبي احتياجات جميع الفئات، سواء من حيث السرعات أو أحجام الاستهلاك، ما يعزز المنافسة ويوفر خيارات متعددة للمستخدم النهائي.

أسعار كروت الشحن الفكة

تتفاوت أسعار كروت الشحن الفكة وفقًا للقيمة والرصيد الممنوح وصلاحية الاستخدام، وتشمل:

كارت 13 جنيهًا يمنح رصيد 9.1 جنيه وصلاحية يومين.

كارت 16.5 جنيهًا يمنح رصيد 11.55 جنيه وصلاحية 6 أيام.

كارت 19.5 جنيهًا يمنح رصيد 13.65 جنيه وصلاحية 7 أيام.

كارت 26 جنيهًا يمنح رصيد 18.2 جنيه وصلاحية 10 أيام.

كارت 38 جنيهًا يمنح رصيد 26.6 جنيه وصلاحية 14 يومًا.

كارت 39 و45 و55 و65 جنيهًا توفر رصيدًا متنوعًا مع صلاحية 28 يومًا.

كارت 100 جنيه التقليدي يمنح رصيد 70 جنيهًا.

تتيح هذه الكروت للمستخدمين مرونة في اختيار الرصيد المناسب للاستخدام اليومي أو الأسبوعي.

باقات الإنترنت الأرضي

باقات أورانج

تقدم شركة أورانج مجموعة متنوعة من باقات الإنترنت المنزلي:

140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه شهريًا.

200 جيجابايت بسعر 330.6 جنيه شهريًا.

250 جيجابايت بسعر 410.4 جنيه شهريًا.

400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه شهريًا.

600 جيجابايت بسعر 969 جنيه شهريًا تقريبًا.

باقات اتصالات مصر

تركز باقات اتصالات على السعة الشهرية والاستخدام الفردي والعائلي، وتشمل:

140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه.

200 جيجابايت بسعر 330.6 جنيه.

300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا.

600 جيجابايت بسعر 969 جنيهًا.

باقات الإنترنت الهوائي eHome Wireless

30 جيجابايت بسعر 225 جنيهًا.

90 جيجابايت بسعر 340 جنيهًا.

225 جيجابايت بسعر 650 جنيهًا.

بالإضافة إلى باقات السعات الإضافية مثل 4 جيجابايت بسعر 80 جنيهًا، و10 جيجابايت بسعر 130 جنيهًا، و50 جيجابايت بسعر 520 جنيهًا شهريًا.

باقات الإنترنت المحمول

تواصل شركات المحمول تقديم باقات مرنة تتناسب مع تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، الألعاب، ومشاهدة الفيديو:

32 جنيهًا مقابل 1400 ميجابايت.

60 جنيهًا مقابل 3000 ميجابايت.

85 جنيهًا مقابل 4750 ميجابايت.

105 جنيهًا مقابل 6000 ميجابايت.

155 جنيهًا مقابل 10,000 ميجابايت.

260 جنيهًا مقابل 18,000 ميجابايت.

520 جنيهًا مقابل 45,000 ميجابايت.

خطوات تجديد باقة الإنترنت الأرضي من WE أونلاين

توفر شركة WE إمكانية تجديد الباقات بسهولة عبر الإنترنت:

تحميل تطبيق My WE أو الدخول للموقع الرسمي. تسجيل الدخول باستخدام رقم الخدمة وكلمة المرور. اختيار "إدارة باقات الإنترنت" ثم "باقات الإنترنت الأرضي". الضغط على خيار التجديد أو إعادة الاشتراك بعد التأكد من الرصيد. تحديد وسيلة الدفع المناسبة، سواء بطاقة بنكية أو كروت شحن أو خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري.

تعكس هذه الباقات التنافس القوي بين شركات الاتصالات في مصر، ما يصب في مصلحة المستخدم الذي يمتلك حرية الاختيار بين عدد كبير من العروض المتنوعة ومع استمرار تطور الخدمات الرقمية، من المتوقع تحديث الأسعار والسعات خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الإنترنت في مختلف القطاعات.