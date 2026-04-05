هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر ودار الإفتاء يحسمان الجدل

حكم سفر المرأة للحج بدون محرم

يتساءل الكثير من المسلمين عن حكم سفر المرأة للحج بدون محرم، خاصة مع تطور وسائل السفر وتوافر الأمان في الرحلات الجماعية، وهو ما دفع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى توضيح الحكم الشرعي بشكل مفصل، وفق آراء الفقهاء وأدلتهم من السنة النبوية.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن بعض الفقهاء يرون ضرورة وجود محرم مع المرأة أثناء السفر لأداء فريضة الحج، سواء كان المحرم من النسب أو المصاهرة أو الرضاع، مثل الأب أو الأخ أو العم أو الخال أو الزوج، وذلك حفاظًا على أمن المرأة وصيانتها أثناء الرحلة.

وأشار المركز إلى أن هذا الرأي يستند إلى ما ذهب إليه جمهور من الفقهاء الذين اشترطوا وجود المحرم عند السفر لمسافات طويلة، خاصة في الظروف التي قد تفتقد فيها المرأة الأمان الكامل.

جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة

في المقابل، أجاز عدد من الفقهاء سفر المرأة للحج دون محرم إذا كانت برفقة مجموعة مأمونة من النساء أو الرجال المعروفين بالدين وحسن الخلق، مؤكدين أن وجود رفقة آمنة يحقق المقصد الشرعي من حماية المرأة.

وأكد الأزهر أن بعض الفقهاء اكتفوا بوجود امرأة واحدة مأمونة في الرحلة، طالما توافر الأمان في الطريق ولم يكن هناك خطر على المرأة.

ويعكس هذا الرأي التيسير الذي تبناه عدد من العلماء في ظل تغير الظروف ووسائل السفر الحديثة التي توفر الأمان والتنظيم.

هل يجوز للمرأة الحج وحدها بدون محرم؟

بيّن مركز الأزهر للفتوى أن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز سفر المرأة للحج وحدها إذا كانت تأمن الطريق على نفسها وعلى عرضها، مستدلين بحديث النبي ﷺ لسيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه، والذي أشار فيه إلى أن المرأة ستسافر من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله.

وأوضح المركز أن المختار للفتوى هو جواز سفر المرأة للحج بدون محرم في حال توافر الأمان وعدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للسفر والحج.

حكم الاستدانة لأداء فريضة الحج

من ناحية أخرى، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الاستدانة للحج، خاصة في حالة الاقتراض من أحد الأقارب وعدم سداد الدين قبل وفاته.

وأكدت دار الإفتاء أن الحج صحيح إذا استوفى أركانه وشروطه، حتى لو كان جزء من نفقته من قرض، موضحة أن زيارة المدينة المنورة سنة مستحبة وليست من أركان الحج.

كما شددت دار الإفتاء على ضرورة رد الدين إلى ورثة المتوفى، بحيث يحصل كل وارث على نصيبه الشرعي من المبلغ المستحق.

شروط الاقتراض للحج

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاقتراض لأداء الحج جائز بشرط القدرة على سداد الدين دون الإضرار بالأسرة أو الالتزامات المالية.

وأكد أن الحج في هذه الحالة يكون صحيحًا ولا ينقص من إيمان المسلم، مشيرًا إلى أن الأهم هو عدم تحميل النفس ما لا تطيق.

كما أشار إلى أنه في حالة وفاة الشخص قبل أداء الحج، يجوز أن ينوب عنه أحد أفراد أسرته في أداء الفريضة، مؤكدًا أن الأفضل هو مساعدة غير القادرين ماليًا على الحج.

