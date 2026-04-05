إيرادات الأفلام المصرية: "برشامة" تتصدر شباك التذاكر و"فاميلي بيزنس" في المؤخرة

تشهد دور العرض السينمائية المصرية منافسة قوية بين عدد من الأفلام، التي تحظى باهتمام جماهيري واسع خلال فترة عرضها الأخيرة. يأتي في مقدمة هذه المنافسة فيلم «برشامة» الذي يحافظ على الصدارة، يليه «إيجي بست» و«سفاح التجمع»، بينما يتذيل قائمة الإيرادات فيلم «فاميلي بيزنس».

بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، بلغت الإيرادات الإجمالية للأفلام ليلة أمس الأحد 5 أبريل 2026 نحو 4,915,288 جنيهًا، وهو رقم يعكس استمرار الحركة السينمائية النشطة في مصر رغم التحديات الاقتصادية.

«برشامة» يتصدر الإيرادات

حقق فيلم «برشامة» إيرادات بلغت 3,354,481 جنيهًا، ليؤكد مكانته في صدارة أفلام عيد الفطر. الفيلم من بطولة هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

يتناول الفيلم كوميديا اجتماعية، ما جذب جمهورًا واسعًا، وجعل من حضور السينمات ليلة أمس الأعلى مقارنة بالأعمال الأخرى.

«إيجي بست» يعكس روح الجيل الجديد

حقق فيلم «إيجي بست» إيرادات وصلت إلى 701,280 جنيهًا، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم.

الفيلم يعكس تجربة شبابية متميزة، وينتمي إلى إنتاجات الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر، مستهدفًا جمهور الشباب والفئات العمرية المتوسطة.

«سفاح التجمع» يحصد أداءً جيدًا

أما فيلم «سفاح التجمع»، فقد سجل إيرادات بلغت 601,967 جنيهًا، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية. الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، صابرين، ونور محمود كضيف شرف، ويجمع بين التشويق والإثارة، ما جعله يحظى بحضور متوسط في صالات العرض.

«فاميلي بيزنس» يتذيل قائمة الإيرادات

في المقابل، سجل فيلم «فاميلي بيزنس» إيرادات منخفضة بلغت 257,560 جنيهًا في أولى أيام عرضه. الفيلم من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي، ويعكس تجربة كوميدية لكنها لم تحظَ بنفس الحضور الجماهيري الكبير الذي حققه فيلم «برشامة».

ختام المنافسة السينمائية

من خلال هذه المنافسة، يتضح أن أفلام الكوميديا الاجتماعية ما زالت تجذب الجمهور المصري بشكل أكبر مقارنة بالإنتاجات الأخرى. ويُشير صناع السينما إلى أن نجاح أي فيلم يعتمد على اختيار الموضوع، قوة النص، وأداء النجوم، بجانب الحملات الدعائية المناسبة.

يبقى شباك التذاكر مرآة تعكس تفضيلات الجمهور، ويؤكد استمرار الإقبال على السينما رغم الظروف الاقتصادية، ما يعزز من دعم صناعة السينما المحلية ويحفز المنتجين على تقديم أعمال متنوعة تلبي مختلف الأذواق.