إيمان "سمراء النيل": حياة مليئة بالنجومية والحب والاعتزال المبكر

تعتبر الممثلة المصرية إيمان من أبرز أيقونات السينما الرومانسية في الخمسينيات والستينيات، وُلدت في 5 أبريل 1938 بمحافظة الإسماعيلية، واسمها الحقيقي ليلى هلال ياسين. تميزت منذ صغرها بجمالها النادر وملامحها البريئة، ما جذب إليها أنظار الجميع، وخاصة في عالم السينما، حيث أصبحت واحدة من أبرز نجوم العصر الذهبي للفن المصري.

البدايات واكتشاف موهبتها

كانت أمنية إيمان أن تصبح طبيبة نفسية، لكنها لفتت انتباه المخرج حسن الإمام الذي عرض عليها التمثيل بعد أن شاهده في شارع قصر النيل، لكنها رفضت في البداية. وبدأت مشوارها الفني عام 1955 بفيلم «عهد الهوى» بدور ثانوي، من إخراج أحمد بدرخان، وبطولة فريد الأطرش ويوسف وهبي وعبد السلام النابلسي. ومن هنا اعتمدت اسمها الفني "إيمان" الذي اختاره لها فريد الأطرش.

وتزامن عرض الفيلم مع وفاة والدها، وهو حدث ترك أثرًا عاطفيًا عميقًا عليها، قائلة: "مات أبي قبل أن يشاهد فيلمي الأول، وضاعت فرحة النجاح التي حققها الفيلم".

رحلة النجومية: 20 فيلمًا في 6 سنوات

قدمت إيمان خلال مسيرتها القصيرة عشرين فيلمًا رومانسياً، تعاونت فيها مع كبار النجوم والمطربين، ومن أبرز أعمالها:

"علموني الحب" مع سعد عبد الوهاب

"قصة حبي" مع فريد الأطرش

"صوت من الماضي"، "تجار الموت"، "روميل في القاهرة"

"أنا بريئة"، "قلب في الظلام"، "تحت سماء المدينة"

"حب في حب"، "حياة وأمل"، و"لحن السعادة"

وآخر أفلامها كان "مخلب قط"

وكان تعاونها مع عبد الحليم حافظ نقطة تحول كبيرة في حياتها الفنية، إذ أطلق عليها لقب "سمراء النيل"، مؤكدة أن هذه الأفلام كانت أهم محطات نجاحها وشهرتها.

زواج وفراق: قصة قلبية معقدة

تزوجت إيمان من فؤاد الأطرش شقيق فريد الأطرش، لكن زواجهما لم يدم طويلًا بسبب غيرة فؤاد على علاقتها بفريد وحركاتها الفنية في أعمال ألمانية. أبرزها فيلم "روميل ينادي القاهرة"، الذي أدى فيه رقصة شهيرة، ما تسبب في الطلاق بعد 6 سنوات من الزواج.

الاعتزال والحياة في أوروبا

بعد الطلاق، تزوجت إيمان عام 1962 من ماكس شيلدين، مهندس معماري ألماني وقنصل شرفي سابق، واعتزلت الفن نهائيًا، انتقلت للعيش معه في ميونيخ بألمانيا، وأنجبت ثلاثة أبناء: كاترين (ليلى)، توماس (هلال)، وماكس. في 1994 انتقلت الأسرة إلى فيينا بالنمسا، حيث ما زالت تعيش حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء.

إرث مستمر رغم الاعتزال

رغم مرور عقود على اعتزالها، لا تزال إيمان محط اهتمام الجمهور والإعلام، وتستمر الشائعات حولها بين الحين والآخر، لكنها تعيش حياة مستقرة وهادئة، مؤكدة أن الحب الحقيقي والعائلة كانا محور حياتها بعد الفن.