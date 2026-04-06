تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس..أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل توقعات بعودة التقلبات الجوية على عدد كبير من محافظات الجمهورية، تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة، مما قد يؤثر على حركة الحياة اليومية.

ويأتي هذا التحذير بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، حيث شهدت البلاد خلال الأيام الماضية طقسًا دافئًا إلى حد كبير خلال ساعات النهار، قبل أن تعود الأجواء الباردة مجددًا خلال فترات الليل والصباح الباكر على مختلف المناطق.



حالة الطقس.. تقلبات سريعة في درجات الحرارة وأجواء غير مستقرة



أكدت خرائط الطقس الصادرة عن الهيئة أن البلاد ستشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، مع طقس بارد في الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وفي القاهرة الكبرى، تسجل درجات الحرارة الصغرى نحو 15 درجة مئوية، بينما ترتفع في بعض مناطق جنوب البلاد لتصل إلى 19 و20 درجة، خاصة في مناطق مثل حلايب وشلاتين، ما يعكس تباينًا واضحًا في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب.



حالة الطقس.. فرص أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة



وتشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع امتداد فرص الأمطار أحيانًا إلى مناطق مثل السلوم ومطروح خلال ساعات المساء.

كما حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق

الصحراوية والمكشوفة.



حالة الطقس.. الشبورة المائية وتأثيرها على حركة المرور



ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة، تشكل شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب حركة المرور ويؤثر على مستوى الرؤية، خصوصًا في مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.



حالة البحرين المتوسط والأحمر



أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى خفيفة، مع ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، ما يجعل حركة الملاحة البحرية مستقرة نسبيًا.

في حين يشهد البحر الأحمر وخليج السويس حالة من الاضطراب النسبي، حيث تتراوح ارتفاعات الموج بين 2.5 و3 أمتار، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، وهو ما قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية في بعض المناطق الساحلية.

وفي النهاية، دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة أثناء القيادة في فترات الشبورة أو الرياح النشطة، لضمان السلامة العامة خلال هذه التقلبات الجوية.