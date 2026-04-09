ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 9 أبريل 2026.. تحديث لحظي

شهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس 9 أبريل 2026 داخل محلات الصاغة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الذهب محليًا وعالميًا.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري تحركات جديدة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 6162.75 جنيه للبيع و6120 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8217.25 جنيه للبيع و8160 جنيهًا للشراء، ويُعد الأعلى من حيث النقاء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حوالي 7532.5 جنيه للبيع و7480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 7190 جنيهًا للبيع و7140 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6162.75 جنيه للبيع و6120 جنيهًا للشراء، ويُعد الأكثر انتشارًا في المشغولات الحديثة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 57520 جنيهًا للبيع و57120 جنيهًا للشراء، مع استمرار التذبذب في الأسعار.

سعر أونصة الذهب عالميًا

سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4728.85 دولار للبيع و4726.99 دولار للشراء، ما يعكس التأثير المباشر للأسواق العالمية على الأسعار المحلية.

المصنعية والدمغة في سوق الذهب

تختلف أسعار المصنعية من محل لآخر، حيث تتراوح بين 150 و300 جنيه للجرام، وتمثل نسبة من 7% إلى 10% من سعر الذهب، وتختلف حسب نوع العيار والمحافظة والتاجر.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها:

حركة العرض والطلب في الأسواق

الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية

قرارات البنوك المركزية والاحتياطيات

معدلات التضخم وأسعار الفائدة

قوة الدولار الأمريكي

التوترات الجيوسياسية العالمية

تكاليف التنقيب والإنتاج

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب مستمر، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات اقتصادية أو سياسية عالمية قد تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر داخل السوق المصري.