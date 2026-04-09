الحمى الشوكية (التهاب السحايا).. الأعراض والأسباب وموعد الخطر الحقيقي

تعرف على علامات الحمى الشوكية عند الكبار والرضع ومتى يجب التوجه للطبيب فورًا

في ظل تزايد المخاوف الصحية وانتشار العديد من الأمراض المعدية، تبرز الحمى الشوكية أو "التهاب السحايا" كواحدة من أخطر الحالات التي قد تهدد حياة الإنسان خلال وقت قصير، وتكمن خطورة هذا المرض في تأثيره المباشر على الدماغ والحبل الشوكي، إلى جانب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى، ما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص.

ومن هنا، تزداد أهمية الوعي بأعراض الحمى الشوكية وأسبابها، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال والرضع والشباب. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات التي تساعد على التعرف المبكر على المرض وطرق التعامل معه بشكل سريع وآمن.

ما هي الحمى الشوكية؟

تُعد الحمى الشوكية، أو ما يُعرف طبيًا بـ"التهاب السحايا"، من الأمراض الخطيرة التي تصيب الأغشية الواقية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي. وتكمن خطورتها في سرعة تطورها، ما يستدعي التدخل الطبي العاجل لتجنب المضاعفات التي قد تهدد الحياة.

أسباب الحمى الشوكية

تتنوع أسباب الإصابة بالحمى الشوكية، وتشمل عدة عوامل مرضية، أبرزها:

العدوى الفيروسية

العدوى البكتيرية (الأخطر)

العدوى الفطرية

الطفيليات

الأميبا

الإصابات المباشرة

بعض أنواع السرطان

أدوية معينة

وقد تؤدي بعض أنواع البكتيريا إلى تسمم الدم (الإنتان)، وهي حالة شديدة الخطورة قد تكون قاتلة إذا لم تُعالج سريعًا.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

يمكن أن تصيب الحمى الشوكية أي شخص، لكنها تنتشر بشكل أكبر بين:

الرضع وحديثي الولادة

الأطفال الصغار

المراهقين

الشباب

أعراض الحمى الشوكية عند البالغين

تظهر الأعراض بشكل متفاوت، وقد لا تظهر جميعها في نفس الوقت، وتشمل:

ارتفاع درجة الحرارة (حمى)

صداع شديد

تصلب الرقبة

غثيان وقيء

حساسية للضوء (رهاب الضوء)

اضطراب في الوعي أو ارتباك

أعراض الحمى الشوكية عند الرضع

تختلف الأعراض عند الأطفال حديثي الولادة، وقد تكون غير واضحة، مثل:

الخمول أو قلة النشاط

سرعة الانفعال والبكاء المستمر

القيء

ضعف التغذية

انتفاخ اليافوخ (المنطقة اللينة بالرأس)

ردود أفعال غير طبيعية

متى يجب طلب الرعاية الطبية فورًا؟

ينصح الأطباء بضرورة التوجه إلى المستشفى فور ظهور أي من أعراض الحمى الشوكية، خاصة في حال:

استمرار الحمى مع صداع شديد

تيبس الرقبة

تغير الحالة العقلية

ظهور أعراض على الأطفال أو الرضع

التشخيص المبكر يساعد في تحديد نوع العدوى واختيار العلاج المناسب، مما يقلل من خطر المضاعفات.

خطورة الحمى الشوكية ولماذا يجب الحذر؟

تكمن خطورة الحمى الشوكية في أنها قد تتطور بسرعة كبيرة، خاصة في الحالات البكتيرية، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تلف الدماغ أو الوفاة، لذلك لا يجب تجاهل الأعراض مهما كانت بسيطة.