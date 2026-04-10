السكر والسرطان .. 6 حقائق علمية تكشف العلاقة بينهما وتصحح المفاهيم الشائعة

تظل العلاقة بين السكر والسرطان واحدة من أكثر القضايا الصحية إثارة للجدل، حيث تنتشر معلومات مغلوطة تربط بين تناول السكر وحدوث الأورام بشكل مباشر.

لكن الدراسات العلمية الحديثة تكشف صورة أكثر دقة وتعقيدًا، توضح أن الخطر لا يكمن في السكر وحده، بل في نمط الحياة الغذائي بالكامل وما يسببه من اضطرابات داخل الجسم.



أولًا: لا دليل مباشر على أن السكر يسبب السرطان



تشير الأبحاث الطبية إلى أنه لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت أن السكر يسبب السرطان بشكل مباشر، إلا أن الإفراط في استهلاك السكريات المضافة يرتبط بشكل وثيق بعوامل خطورة غير مباشرة، أبرزها زيادة الوزن والسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي.

ثانيًا: الجلوكوز مصدر طاقة لكل الخلايا



وتوضح الدراسات أن جميع خلايا الجسم، بما في ذلك الخلايا السرطانية، تعتمد على الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة، وهو ما يعني أن الامتناع التام عن السكر لا يؤدي إلى “تجويع” الورم كما يعتقد البعض، بل قد يؤثر سلبًا على الخلايا السليمة التي تحتاج أيضًا للطاقة.

ثالثًا: السمنة عامل خطر رئيسي للسرطان



كما تؤكد البيانات الطبية أن السمنة تُعد من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بما لا يقل عن 13 نوعًا من السرطان، ويُسهم الاستهلاك المرتفع للسكر في زيادة الوزن، ورفع مستويات الالتهاب داخل الجسم، بالإضافة إلى اضطراب الهرمونات، وهي عوامل قد تهيئ بيئة مناسبة لزيادة احتمالية الإصابة.

رابعًا: دور محتمل للإنسولين في نمو الأورام



وتشير بعض الدراسات إلى احتمال وجود علاقة غير مباشرة بين ارتفاع مستويات الإنسولين بشكل مزمن نتيجة الإفراط في تناول السكر، وبين تحفيز نمو بعض أنواع الأورام، إلا أن هذه النتائج ما زالت بحاجة إلى مزيد من الأدلة الحاسمة.

خامسًا: تقليل السكريات المضافة ضرورة صحية



وتوصي الهيئات الصحية العالمية بضرورة تقليل السكريات المضافة الموجودة في المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة المصنعة، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن يعتمد على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.



سادسًا: الفواكه جزء من النظام الصحي وليس خطرًا



كما تؤكد التوصيات أن الفواكه الكاملة تظل خيارًا صحيًا وآمنًا ضمن النظام الغذائي، مع ضرورة أن تكون الخضراوات هي المكون الأكبر ضمن ما لا يقل عن خمس حصص يومية من الفواكه والخضراوات.