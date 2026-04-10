ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الجمعة شبورة صباحية وأمطار

تشهد مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 حالة من التقلبات الجوية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط أجواء تجمع بين الدفء نهارًا والبرودة ليلًا، في حين تحذر الأرصاد من شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح قد تؤثر على مستوى الرؤية على الطرق السريعة والزراعية. وتأتي هذه الأجواء المتغيرة لتفرض حالة من الحذر أثناء التنقل، خاصة في فترات الذروة الصباحية والمسائية.





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة يشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة على مختلف المحافظات، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يميل إلى الاعتدال مع دخول ساعات الليل، مع أجواء مائلة للبرودة في نهايته.



وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض الطرق.



كما توقعت الهيئة فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.



وأضافت التوقعات أن بعض السحب المنخفضة تظهر على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض الأحيان.



وفيما يخص درجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى 27 درجة للعظمى و16 للصغرى، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 22 للعظمى و14 للصغرى، وتسجل شمال الصعيد 29 للعظمى و13 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و18 للصغرى.



واختتمت الهيئة بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، واتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.