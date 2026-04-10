ترامب يحدد مهلة 24 ساعة لحسم مصير المحادثات مع إيران وسط تصعيد عسكري محتمل

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المفاوضات الجارية بين البلدين، في ظل توتر سياسي وعسكري متصاعد.

مهلة حاسمة لتقييم فرص النجاح

أكد ترامب أن واشنطن ستتمكن خلال نحو 24 ساعة من تقييم فرص نجاح المحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية الحالية تسير بوتيرة سريعة، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه هذه الجهود.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب تطورات المفاوضات، في محاولة للوصول إلى صيغة تضمن منع تصعيد جديد في المنطقة، خاصة مع تعقيد المشهد السياسي بين الطرفين.

استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات

في سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي عن تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية، مؤكدًا أن السفن الحربية يتم تزويدها بأحدث وأقوى أنواع الذخائر، في إطار الاستعداد لأي سيناريو محتمل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تجهيز القوات الأمريكية بأسلحة أكثر تطورًا، بما يضمن الجاهزية الكاملة في حال انهيار المسار الدبلوماسي واستئناف العمليات العسكرية.

تشكيك في نوايا إيران

لم يُخفِ ترامب شكوكه بشأن موقف إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتعامل مع أطراف “يصعب التأكد من صدقها”. ولفت إلى وجود تناقض واضح في التصريحات الإيرانية، حيث تعلن طهران خلال المفاوضات استعدادها للتخلي عن الأسلحة النووية، بينما تشير تصريحات إعلامية إلى استمرار نيتها في تخصيب اليورانيوم.

ترقب دولي لمصير الأزمة

تأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي نتائج المحادثات، التي قد تحدد مسار المرحلة المقبلة، سواء باتجاه التهدئة أو التصعيد. وتبقى الساعات القادمة حاسمة في رسم ملامح العلاقة بين واشنطن وطهران، في ظل توازن دقيق بين الدبلوماسية والقوة العسكرية.