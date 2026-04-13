امتحانات الثانوية العامة 2026.. الموعد الرسمي ونظام التقييم الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الأول، والذي يشمل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، إلى جانب جداول مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومدارس النور للمكفوفين، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون الامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول

بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة، من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026، وتستمر حتى نهاية شهر يوليو تقريبًا، على أن يتم الإعلان عن الجدول التفصيلي الرسمي خلال أيام.

ويأتي هذا الموعد ضمن خطة الوزارة لتنظيم العام الدراسي، وضمان توفير الوقت الكافي للطلاب للمراجعة والاستعداد بشكل مناسب قبل بدء الامتحانات.

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ترتيب المواد غير المضافة للمجموع، مثل:

التربية الدينية

التربية الوطنية

اللغة الأجنبية الثانية

بالإضافة إلى تحديد مواعيد المواد الأساسية، وعلى رأسها:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

مواد التخصص لكل شعبة

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين المواد، ومنح الطلاب فرصة كافية للاستعداد لكل مادة.

نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ستأتي بنفس مواصفات العام الماضي، دون تغييرات جوهرية، حيث تعتمد على:

85% أسئلة اختيار من متعدد

15% أسئلة مقالية

كما سيتم توزيع الأسئلة وفق المستويات المعرفية كالتالي:

70% للمستويات البسيطة والمتوسطة

30% للمستويات العليا

ويهدف هذا النظام إلى قياس قدرات الطلاب بشكل دقيق، بما يشمل الفهم والتحليل، وليس الحفظ فقط.

نظام “الأوبن بوك” في امتحانات الثانوية العامة 2026

تُعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 بنظام الكتاب المفتوح (Open Book)، حيث يحصل الطالب على ورقة مفاهيم تساعده في الإجابة عن الأسئلة، بدلًا من الاعتماد على الحفظ التقليدي.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون واضحة ومباشرة، وخالية من التعقيد أو الألغاز، مع الالتزام التام بالمناهج الدراسية المقررة.

توزيع الطلاب على شعب الثانوية العامة 2026

يتم تقسيم طلاب الثانوية العامة 2026 إلى ثلاث شعب رئيسية، وهي:

الشعبة العلمية (علوم)

الشعبة العلمية (رياضيات)

الشعبة الأدبية

ويأتي هذا التقسيم بما يتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، ويساعد في توجيههم نحو المسارات الجامعية المختلفة.

استعدادات مكثفة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها المكثفة لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2026 بصورة منظمة ومنضبطة، مع التأكيد على:

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

تحقيق العدالة بين جميع الطلاب

قياس الفروق الفردية بدقة

كما تسعى الوزارة لتقديم تجربة امتحانية مستقرة، تعكس مستوى كل طالب بشكل عادل، بعيدًا عن أي تعقيدات غير ضرورية.

تمثل امتحانات الثانوية العامة 2026 محطة مهمة في مستقبل الطلاب، حيث تعتمد هذا العام على نظام تقييم متوازن يجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية، مع استمرار تطبيق نظام “الأوبن بوك”، بما يعزز الفهم الحقيقي للمناهج الدراسية ويقيس مهارات التفكير المختلفة لدى الطلاب.