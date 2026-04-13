عيد شم النسيم 2026.. حكم أكل الفسيخ في الإسلام وهل الاحتفال جائز؟

مع حلول عيد شم النسيم 2026، يتجدد اهتمام المصريين بالاحتفال بهذه المناسبة التاريخية المرتبطة ببداية فصل الربيع، والتي تعود جذورها إلى الحضارة المصرية القديمة. ويحرص الكثيرون على إحياء طقوس هذا اليوم، وعلى رأسها تناول الفسيخ وتلوين البيض والخروج للمتنزهات، ما يدفع البعض للتساؤل عن الحكم الشرعي لهذه العادات.

ما هو عيد شم النسيم ولماذا يحتفل به المصريون؟

يُعد شم النسيم من أقدم الأعياد في مصر، حيث ارتبط منذ العصور الفرعونية بقدوم فصل الربيع وتجدد الحياة. واستمر الاحتفال به عبر العصور المختلفة، ليصبح مناسبة اجتماعية تجمع المصريين بمختلف فئاتهم.

ويتميز هذا اليوم بعدد من العادات الشهيرة، أبرزها:

تناول الفسيخ والرنجة

تلوين البيض

الخروج إلى الحدائق والمتنزهات

قضاء وقت عائلي مميز

حكم الاحتفال بـ شم النسيم في الإسلام

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بعيد شم النسيم جائز شرعًا، ولا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، طالما أنه لا يتضمن أي ممارسات تخالف الشريعة.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن هذه المناسبة تُعد من العادات الاجتماعية المصرية، وليست عبادة أو شعيرة دينية، وبالتالي لا تدخل في نطاق التحريم.

كما شددت دار الإفتاء على أن ما يتم تداوله حول تحريم الاحتفال بشم النسيم لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن هذا اليوم لا يرتبط بأي معتقد ديني مخالف.

حكم أكل الفسيخ في شم النسيم

بالنسبة للسؤال الأكثر تداولًا، وهو: هل أكل الفسيخ حلال أم حرام؟، فقد أوضحت دار الإفتاء أن:

أكل الفسيخ جائز شرعًا

لا يوجد نص شرعي يمنع تناوله

الحكم مرتبط بعدم وجود ضرر صحي

وأكدت دار الإفتاء في فتوى رسمية أن تناول الفسيخ يدخل ضمن العادات المباحة، بشرط التأكد من صلاحيته وسلامته الغذائية.

ضوابط أكل الفسيخ وفق الرأي الشرعي

رغم إباحة تناول الفسيخ، إلا أن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها، وهي:

التأكد من جودة الفسيخ ومصدره

تجنب الإفراط في تناوله

مراعاة الحالة الصحية خاصة لمرضى الضغط والقلب

الالتزام بالإجراءات الصحية لتفادي التسمم

شم النسيم مناسبة اجتماعية لا دينية

أكدت دار الإفتاء أن شم النسيم مناسبة اجتماعية بحتة، تهدف إلى الترفيه وصلة الأرحام، ولا تحمل أي طقوس دينية تتعارض مع الإسلام.

ويحرص المصريون خلال هذا اليوم على:

تعزيز الروابط الأسرية

الاستمتاع بالأجواء الربيعية

ممارسة عادات تقليدية موروثة

خلاصة الحكم الشرعي

يمكن القول إن الاحتفال بـ شم النسيم 2026 وأكل الفسيخ أمران جائزان شرعًا، طالما يتم ذلك في إطار العادات الاجتماعية، دون ارتباط بمعتقدات دينية مخالفة، ومع مراعاة السلامة الصحية.

ويظل هذا اليوم واحدًا من أبرز المناسبات التي تعكس الهوية المصرية، حيث يجتمع فيه الناس للاحتفال بالحياة والطبيعة في أجواء من البهجة والود.