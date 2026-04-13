سحر رامي تكشف كواليس “اتنين غيرنا” وتفجر مفاجآت عن الوسط الفني

سحر رامي في ضيافة برنامج «الطريق»

حلّت الفنانة سحر رامي ضيفة على الإعلامية سيرا إبراهيم في برنامج «الطريق» على قناة TEN، حيث كشفت عن كواليس مشاركتها في مسلسل اتنين غيرنا، إلى جانب آرائها في الوسط الفني وتفاصيل من حياتها الشخصية.



كواليس «اتنين غيرنا» ونجاح غير متوقع



أكدت سحر رامي أن عودتها من خلال المسلسل جاءت قوية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل، مشيرة إلى أنه صنع حالة مميزة لدى الجمهور وحقق تفاعلًا واسعًا.

وأوضحت أن اختيارها للدور جاء بترشيح من المؤلفة هالة الزراني أبو الريش، ثم المخرج خالد الحلفاوي، مؤكدة أن الشخصية كُتبت وهي في ذهن المؤلفة، ما جعلها قريبة جدًا منها.



الشهرة والترند.. هل تغيّرت المعايير؟



خلال اللقاء، أوضحت سحر رامي أن الشهرة في الوقت الحالي أصبحت أسرع من الماضي، لكنها ليست بالضرورة أسهل، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورًا كبيرًا في انتشار النجوم.



وأضافت أن “الترند” لم يعد مقياسًا حقيقيًا للنجاح، مؤكدة أن بعض الفنانين يحصلون على فرص لا تتناسب مع قدراتهم، في حين يظل آخرون بعيدين عن الأضواء رغم موهبتهم.



الموهبة أم الحظ؟.. كلمة السر في النجاح



شددت على أن النجاح في الوسط الفني لا يعتمد فقط على الموهبة أو العلاقات، بل إن “النصيب والقدر” يلعبان الدور الأهم، موضحة أن توقيت الفرص يختلف من فنان لآخر.

وأكدت أن اختيار الدور المناسب هو العامل الحاسم في مسيرة أي فنان، واصفة ذلك بأنه “التحطيت في المكان الصح”.



لا خلافات ولا جزء ثانٍ من المسلسل



نفت سحر رامي ما تردد حول وجود خلافات بين أبطال العمل بشأن ترتيب الأسماء، مؤكدة أن كل شيء تم بالاتفاق منذ البداية، وأن ما أُثير مجرد شائعات.

كما حسمت الجدل حول تقديم جزء ثانٍ من المسلسل، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير مطروح حاليًا، قائلة: “حلاوة البدايات كفاية”، للحفاظ على نجاح العمل.



الفن حياة لا يمكن تركها



أكدت سحر رامي أنها لم تفكر يومًا في اعتزال التمثيل، مشيرة إلى أن الفن يمثل حياتها منذ انتقالها من عالم الباليه إلى التمثيل، وأن مشاركتها في الفوازير كانت من أبرز محطات مشوارها الفني.



حديث مؤثر عن حسين الإمام



في جانب إنساني، تحدثت عن زوجها الراحل حسين الإمام، مؤكدة أن فقدان شريك الحياة من أصعب التجارب التي يمكن أن يمر بها الإنسان.

وأضافت أن ذكراه لا تفارقها، خاصة في تفاصيل الحياة اليومية، مشيرة إلى أن غيابه ترك فراغًا كبيرًا، لكنها لا تزال تحتفظ بكل لحظاتهما سويًا داخل قلبها.