الرئاسة التركية تنفي تهديد أردوغان باجتياح إسرائيل وتكشف حقيقة التصريحات المتداولة

رجب طيب أردوغان.. أنقرة تؤكد التزامها بخفض التصعيد وتتهم وسائل إعلام بترويج معلومات مضللة

نفي رسمي لتهديد اجتياح إسرائيل

نفت الرئاسة التركية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تهديد بشن اجتياح ضد إسرائيل، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي، وشددت على أن التصريحات المنسوبة للرئيس التركي تم تحريفها وإخراجها من سياقها الحقيقي.

اتهامات بنشر معلومات مضللة

وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، عبر مركز مكافحة التضليل، أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قامت بترويج هذه الادعاءات بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وأكدت أن هذه الأخبار تأتي ضمن حملات تضليل تستهدف تشويه مواقف أنقرة.

تركيا تؤكد نهج خفض التصعيد

أكد البيان الرسمي أن تركيا تواصل اتباع سياسة قائمة على خفض التوترات في المنطقة، وليس تصعيدها، مشيرًا إلى أن أنقرة تلتزم بقواعد القانون الدولي وتسعى دائمًا إلى الحلول الدبلوماسية للأزمات.

كما شددت الرئاسة التركية على أن الدولة تعمل على حماية المدنيين ووقف إراقة الدماء، في إطار دورها الإقليمي والدولي.

حقيقة التصريحات المتداولة

وكشفت السلطات التركية أن التصريحات التي يتم تداولها حاليًا تعود إلى خطاب قديم للرئيس أردوغان في عام 2024، وتم إعادة نشره مؤخرًا بعد تحريفه ليبدو كأنه تصريح جديد.

وأشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية، خاصة البريطانية والإسرائيلية، ساهمت في إعادة تداول هذه التصريحات بشكل مضلل.

دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات

في ختام بيانها، دعت الرئاسة التركية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية، كما شددت على أن هدفها الأساسي هو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عيش الشعوب في أمن ورفاهية دون تمييز.