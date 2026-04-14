تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم ودخوله العناية المركزة للمرة الثانية

سامي عبد الحليم زوجته تكشف التفاصيل وتنفي شائعات العلاج على نفقة خالد النبوي

دخول العناية المركزة مجددًا



شهدت الحالة الصحية للفنان القدير سامي عبد الحليم تدهورًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، حيث تم نقله إلى العناية المركزة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته زوجته عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.



زوجته تكشف تطورات حالته الصحية



وأوضحت زوجة الفنان، منى أبو سديرة، أن حالته الصحية تستدعي الرعاية الطبية المكثفة، مؤكدة أن الأسرة تتابع الوضع بشكل مستمر، في ظل تلقيه العلاج اللازم داخل أحد المستشفيات.



نفي شائعات العلاج على نفقة خالد النبوي



وفي بيان رسمي، نفت الأسرة ما تم تداوله بشأن تكفل الفنان خالد النبوي بعلاج سامي عبد الحليم، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا.

وأشارت إلى أن الفنان يتلقى العلاج من خلال نظام التأمين الخاص به التابع لأكاديمية الفنون، بالإضافة إلى تأمين آخر من نقابة المهن التمثيلية، دون الحاجة إلى أي دعم خارجي حتى الآن.



تأكيد على تحمل الأسرة المسؤولية الكاملة



شددت زوجة الفنان على أن الأسرة تتحمل المسؤولية الكاملة عن متابعة حالته الصحية، مؤكدة أن جميع الإجراءات تتم وفق إمكانياته الخاصة، واصفة إياه بأنه “مستور” ويحظى بالرعاية اللازمة.



رسالة شكر وتحذير من الشائعات



ووجهت الأسرة الشكر للفنان خالد النبوي على دعمه، لكنها في الوقت ذاته حذرت من تداول الأخبار غير الدقيقة التي قد تسيء إلى تاريخ ومكانة سامي عبد الحليم.

كما أكدت أن ما يتم نشره من شائعات يمس قيمة فنان كبير وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة.



دعوة لاحترام الخصوصية



اختتمت الأسرة بيانها بمطالبة الجميع باحترام خصوصية الحالة الصحية للفنان، وعدم نشر أي معلومات دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، خاصة في ظل الظروف الصحية الدقيقة التي يمر بها.