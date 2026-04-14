حكم الحج بتأشيرة مزورة.. دار الإفتاء توضح الموقف الشرعي والعقوبة

أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا مهمًا حول حكم أداء فريضة الحج باستخدام تأشيرة مزورة، وذلك ردًا على تساؤلات متكررة حول صحة الحج في هذه الحالة، خاصة مع اقتراب موسم الحج 2026 وزيادة الجدل حول الالتزام بالإجراءات الرسمية المنظمة للسفر إلى الأراضي المقدسة.

وتناول السؤال الوارد إلى دار الإفتاء حالتين: الأولى لشخص يؤدي المناسك وهو يعلم أن التأشيرة مزورة، والثانية لمن يؤدي الحج دون علم مسبق بعملية التزوير.

الحج فريضة ثابتة ولكن بشروط تنظيمية

أكدت دار الإفتاء أن الحج ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، وهو فريضة ثابتة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، لقوله تعالى:

﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

وأوضحت أن أداء هذه الفريضة مرتبط بالاستطاعة، وأن التنظيمات الحديثة مثل التأشيرات تعد من الوسائل التي وضعتها الدول لتنظيم دخول الحجاج وضمان سلامتهم وتيسير أداء المناسك بشكل منظم.

التأشيرات التنظيمية واجبة الاتباع

بيّنت دار الإفتاء أن تأشيرات الحج ليست شرطًا شرعيًا في أصل العبادة، وإنما هي إجراءات تنظيمية مستحدثة تهدف إلى تنظيم أعداد الحجاج ومنع الفوضى، وبالتالي فإن الالتزام بها واجب شرعًا باعتبارها من طاعة ولي الأمر في الأمور التنظيمية.

واستدلت في ذلك بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.

حكم الحج بتأشيرة مزورة عمدًا

أوضحت دار الإفتاء أن من يقدم على أداء الحج بتأشيرة مزورة وهو يعلم ذلك يكون قد ارتكب مخالفة شرعية وقانونية جسيمة، إضافة إلى مخالفته لأنظمة الدولة المنظمة لموسم الحج.

وأكدت أن هذه الأفعال تدخل في باب الإضرار بالنظام العام، وقد يعاقب عليها القانون، لأنها تمثل تحايلًا على القوانين المنظمة للدخول إلى البلاد وأداء المناسك.

حكم من أدى الحج دون علم بالتزوير

وفيما يتعلق بمن أدى الحج دون علم بأن التأشيرة مزورة، أكدت دار الإفتاء أن حجه صحيح من الناحية الشرعية، ما دام قد أتم جميع الأركان والشروط الشرعية للحج، ولا إثم عليه في هذه الحالة لأنه لم يكن عالمًا بالتزوير.

وأضافت أن قبول العمل في هذه الحالة متحقق بإذن الله طالما تم أداء المناسك بشكل صحيح دون مخالفة شرعية مقصودة.

التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة

شددت دار الإفتاء على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية التي تضعها الجهات المختصة في كل دولة، مؤكدة أن هذه القوانين تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتنظيم الشعائر الدينية بما يضمن سلامة الحجاج وسهولة أداء المناسك.

كما دعت إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي طرق غير قانونية قد تؤدي إلى إبطال الحقوق أو التعرض للمساءلة القانونية.

خلاصة الموقف الشرعي

خلصت دار الإفتاء إلى أن الحج عبادة عظيمة لا خلاف على مكانتها، لكن يجب أن يتم وفق الضوابط الشرعية والتنظيمية، وأن مخالفة هذه الضوابط عمدًا تُعد إثمًا ومخالفة قانونية، بينما لا يؤثر الجهل بالتزوير على صحة الحج شرعًا.

ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود دار الإفتاء المستمرة لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات، خاصة مع تزايد الأسئلة حول موسم الحج والإجراءات المنظمة له.