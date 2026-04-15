بدء صرف تكافل وكرامة أبريل 2026.. أكثر من 4 مليارات جنيه لـ4.7 مليون أسرة

انطلاق صرف دعم تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026



أعلنت مايا مرسي بدء صرف الدعم النقدي ضمن برنامج “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل 2026، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 15 أبريل، ليستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي تمويل يتجاوز 4 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.



صرف الدعم عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك



بدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في جميع المحافظات، ما يتيح سهولة الوصول إلى الدعم دون تكدس. كما يمكن استخدام هذه المستحقات في إجراء المدفوعات الإلكترونية، وسداد الخدمات الحكومية، وإتمام عمليات الشراء المختلفة.



متابعة مستمرة لضمان انتظام عمليات الصرف



تتابع وزارة التضامن الاجتماعي بشكل لحظي سير عمليات صرف الدعم، بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لضمان انتظام الصرف وتذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين، خاصة في المناطق الأكثر كثافة.



تكافل وكرامة.. دعم يصل إلى 17 مليون مواطن



يُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل قرابة 17 مليون مواطن، وهو ما يعكس اتساع مظلة الدعم التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا.



موازنة ضخمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية



تصل الموازنة السنوية المخصصة لبرنامج “تكافل وكرامة” إلى نحو 54 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي مستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.



أهداف برنامج تكافل وكرامة في 2026



يهدف البرنامج إلى دعم الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تقديم مساعدات نقدية مشروطة تساعد على تحسين جودة الحياة، وتشجع على الاستثمار في التعليم والصحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات الفقر.



التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات



تسعى وزارة التضامن إلى التوسع في استخدام الوسائل الرقمية لتسهيل حصول المواطنين على الدعم، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة، ويحد من التزاحم أمام منافذ الصرف.



تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر



يأتي صرف دعم تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026 في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.