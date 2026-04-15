بعد حبيبنا وإتك إتك..أحمد سعد يجدد تعاونه مع مدين في الألبوم الحزين

من العيار الثقيل.. أحمد سعد يتعاون مع مدين للمرة الثالثة في "أنا مش فاهمني"

يشتعل صيف ٢٠٢٦ بتجديد التعاون بين الفنان أحمد سعد والملحن مدين، في أغنية "أنا مش فاهمني"، في الألبوم الحزين، الذي طُرح منذ قليل عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وعكف مدين على تقديم أغنية درامية مختلفة تليق بتعاونه الثالث مع أحمد سعد، يبعث من خلالها الأمل في حياة أفضل، وذلك من خلال كلمات أحمد عيسى، وتوزيع موسيقي وميكس توما، بينما الماستر لهاني محروس.

و أعرب مدين عن حماسه لتلقي ردود فعل الجمهور تجاه الأغنية، قائلًا: "تُعتبر أغنية "مش فهماني" من أهم المحطات التي جمعتني مع أخي الغالي أحمد سعد، فهي من أغلى الأغاني على قلبي، ومن العيار الثقيل".

أغاني مدين وأحمد سعد

استطاع مدين تحقيق نجاحًا كبيرًا مع أحمد سعد مؤخرًا في ألبومه الأخير "حبيبنا"، حيث قدم ألحان مختلفة في الأغنية الرئيسية للألبوم، وتعاون خلالها مع الشاعر تامر حسين والموزع أحمد إبراهيم، وجددا التعاون في أغنية "إتك إتك" والتي تجاوزت حاجز ٣ مليون مشاهدة على يوتيوب، وتعاونا خلالها أيضًا مع الشاعر تامر حسين والموزع أحمد طارق يحيى وفلسطيني.

كما ينتظر مدين موسم صيفي متنوع ومختلف، بتعاونه مع كبار النجوم، هذا إلى جانب مفاجأة جديدة ومختلفة مع أحمد سعد المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.