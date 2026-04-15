جودي مسعود تستعد لـ"أندر إيدج".. ودراما المراهقات تقترب من العرض

تواصل الفنانة الشابة جودي مسعود خطواتها في عالم الدراما، حيث تستعد للمشاركة في مسلسل أندر إيدج، الذي يقترب من العرض عبر منصة شاهد، ضمن الأعمال الموجهة لجيل Gen Z.

وانتهى صناع العمل من تصوير المسلسل بالكامل خلال الأيام الماضية، تمهيدا لدخوله مرحلة المونتاج، قبل طرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة.



يتكون مسلسل أندر إيدج من 12 حلقة، ويغوص في تفاصيل حياة خمس فتيات مراهقات، مسلطًا الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي يمررن بها خلال هذه المرحلة العمرية الحساسة.

ويشارك في بطولته عدد من الوجوه الشابة، من بينهم جودي مسعود،جيسيكا حسام الدين، ريم المصري، جايدا منصور، وترنيم هاني، مع ظهور خاص لكل من أحمد فهيم، عمرو وهبة، فرح يوسف، أحمد الرافعي.

العمل من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل.

وتعد هذه المشاركة امتدادًا لنجاحات جودي مسعود، التي لفتت الأنظار بدور "زينة" في مسلسل مفترق طرق، حيث جسدت شخصية ابنة هند صبري، وقدمت أداء نال إشادة الجمهور.

كما شاركت في مسلسل علاقة مشروعة إلى جانب ياسر جلال، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2023، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل تيتا زوزو، إلى جانب إسعاد يونس، وكان ظهورها الأول من خلال مسلسل إجازة مفتوحة، الذي شكل انطلاقتها الفنية