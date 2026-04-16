انخفاض سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 16 أبريل 2026 بالبنوك

تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر 16 أبريل 2026 داخل البنوك، وأحدث أسعار الشراء والبيع ومتوسط السعر وأقل وأعلى سعر.

تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم في مصر، الخميس 16 أبريل 2026، انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري داخل القطاع المصرفي، وسط تحركات إيجابية بسوق الصرف.

سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديثات البنوك كالتالي:

بنك تنمية الصادرات: 52.43 جنيه للشراء – 52.53 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 51.97 جنيه للشراء – 52.07 جنيه للبيع

بنك مصر: 51.97 جنيه للشراء – 52.07 جنيه للبيع

بنك أبوظبي الإسلامي: 51.97 جنيه للشراء – 52.07 جنيه للبيع

بنك SAIB: 51.96 جنيه للشراء – 52.06 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 51.95 جنيه للشراء – 52.05 جنيه للبيع

بنك HSBC: 51.95 جنيه للشراء – 52.05 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 51.94 جنيه للشراء – 52.04 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 51.93 جنيه للشراء – 52.03 جنيه للبيع

بنك البركة: 51.92 جنيه للشراء – 52.02 جنيه للبيع

بنك أبوظبي الأول: 51.91 جنيه للشراء – 52.01 جنيه للبيع

أقل وأعلى سعر للدولار اليوم

أقل سعر للبيع: في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.97 جنيه

أعلى سعر للشراء: 51.97 جنيه في عدة بنوك

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 52 جنيهًا للبيع، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مع ميل للانخفاض.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار داخل البنك المركزي المصري:

51.94 جنيه للشراء

52.07 جنيه للبيع

لماذا تراجع سعر الدولار؟

يعكس تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحسنًا نسبيًا في سوق النقد الأجنبي، مدعومًا باستقرار المعروض وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.