سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17 أبريل 2026

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 حالة من الاستقرار داخل البنوك، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وذلك بعد تراجع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة فقد خلاله نحو 3 جنيهات مقارنة بأعلى مستوياته السابقة.

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم في معظم البنوك العاملة بالسوق المصري، حيث سجل متوسط سعر البيع نحو 51.87 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء قرابة 51.77 جنيه، دون تغيرات تُذكر عن مستويات نهاية تعاملات الأسبوع.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة توقف التداولات الرسمية داخل البنوك بسبب الإجازة الأسبوعية، ما يؤدي عادة إلى ثبات الأسعار لحين استئناف العمل.

تراجع الدولار بنسبة 5% خلال أبريل

على مدار أول أسبوعين من شهر أبريل 2026، سجلت العملة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بنسبة تقارب 5%، بما يعادل نحو 3 جنيهات.

وجاء هذا الانخفاض بعد موجة ارتفاعات قوية دفعت الدولار إلى مستويات قياسية لامست 55 جنيهًا، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة المرتبطة بالملف الإيراني.

أسعار الدولار في أبرز البنوك اليوم

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية على النحو التالي:

في : سجل 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

في : بلغ 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

في : وصل إلى 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع

في : سجل 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

في : بلغ 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

في : استقر عند 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

في : سجل 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

في : بلغ 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع

في : سجل 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

في : بلغ 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه

يرتبط تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة بعدة عوامل اقتصادية، من أبرزها انحسار حدة التوترات الجيوسياسية نسبيًا، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ما ساهم في تقليل الضغوط على العملة المحلية.

كما لعبت السياسات النقدية دورًا مهمًا في إعادة التوازن لسوق الصرف، وهو ما انعكس في تراجع السعر بعد موجة ارتفاعات سابقة.

تأثير التوترات العالمية على سعر الصرف

تُعد التوترات السياسية والاقتصادية العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث أدت التطورات المرتبطة بالصراعات الإقليمية خلال الفترة الماضية إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، ما دفعها للصعود.

ومع تراجع حدة هذه التوترات، بدأت الأسعار في التصحيح والانخفاض تدريجيًا.

توقعات سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة

تسود حالة من الترقب داخل السوق المصرفي المصري بشأن اتجاه سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباطه بعوامل متعددة، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي، وحجم الاحتياطي النقدي، إلى جانب تحركات الأسواق العالمية.

ويرجح خبراء أن يستمر التذبذب في سعر الصرف خلال الفترة القادمة، مع احتمالات الاستقرار النسبي إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.

في المجمل، يعكس استقرار سعر الدولار اليوم حالة من الهدوء المؤقت في سوق الصرف، بعد فترة من التقلبات الحادة، ما يفتح الباب أمام متابعة حذرة لأي مستجدات قد تؤثر على حركة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.