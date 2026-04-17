انخفاض أسعار الفراخ اليوم الجمعة 17 أبريل 2026..تراجع جديد في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ في مصر، اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأنواع، سواء داخل المزارع أو في الأسواق للمستهلك، وذلك وفق أحدث بيانات بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء.

ويأتي هذا الانخفاض في إطار التذبذب الطبيعي الذي تشهده أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بعوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 92 جنيهًا، بحسب بيانات البوابة الحكومية، بينما تراوحت الأسعار داخل الأسواق والمحلات التجارية بين 80 و115 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق وجودة المنتج.

ويعد هذا السعر انعكاسًا مباشرًا لتراجع أسعار المزارع خلال تعاملات اليوم، ما يساهم في تخفيف الأعباء نسبيًا على المستهلكين.

أسعار الفراخ البلدي في الأسواق

أما الفراخ البلدي، فقد بلغ متوسط سعر الكيلو للمستهلك نحو 126 جنيهًا، مع تسجيل نطاق سعري يتراوح بين 95 و155 جنيهًا، حسب المنطقة ونوع التربية وجودة الذبح.

وتظل الفراخ البلدي الأعلى سعرًا مقارنة بالفراخ البيضاء، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاجها وزيادة الإقبال عليها من بعض المستهلكين.

تراجع أسعار الدواجن في بورصة المزارع

على مستوى المزارع، سجلت أسعار الفراخ البيضاء انخفاضًا بنحو 3 جنيهات، حيث تراوح سعر الكيلو بين 75 و76 جنيهًا، مقارنة بمستويات أعلى خلال الأيام الماضية.

كما شهدت أسعار الفراخ البلدي تراجعًا مماثلًا، إذ سجل الكيلو في المزرعة ما بين 99 و100 جنيه، بانخفاض قدره 3 جنيهات أيضًا.

ويعكس هذا الانخفاض تحسن نسبي في المعروض داخل الأسواق، بالتزامن مع استقرار الطلب.

أسعار أجزاء الدجاج في الأسواق

واصلت أسعار أجزاء الدواجن تسجيل تفاوت ملحوظ داخل المحال والسلاسل التجارية، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

صدور الدجاج: من 185 إلى 230 جنيهًا للكيلو.

الدبوس: نحو 170 جنيهًا للكيلو.

أوراك الدجاج: حوالي 139 جنيهًا للكيلو.

البانيه: يتراوح بين 240 و326 جنيهًا للكيلو.

دجاجة كاملة طازجة (وزن 950 إلى 1000 جرام): نحو 232 جنيهًا.

دجاج بلدي كامل (وزن 1.5 كجم): حوالي 285 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الفراخ

يرجع انخفاض أسعار الفراخ اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض داخل الأسواق، واستقرار نسبي في تكاليف الأعلاف، إلى جانب تراجع نسبي في معدلات الطلب مقارنة بالفترات السابقة.

كما تلعب حركة السوق اليومية داخل بورصة الدواجن دورًا أساسيًا في تحديد الأسعار، والتي تتأثر بعوامل موسمية وظروف الطقس وتكاليف النقل.

توقعات أسعار الدواجن الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق استمرار حالة التذبذب في أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات بحدوث تغيرات جديدة صعودًا أو هبوطًا وفقًا لتطورات العرض والطلب.

وينصح المتعاملون في السوق بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الدواجن في مصر.

متابعة يومية لأسعار السلع

تواصل الجهات المعنية نشر تحديثات دورية لأسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها الدواجن، بهدف توفير معلومات دقيقة للمواطنين، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات الشراء المناسبة في ظل تقلبات السوق.