مصطفى كامل ينهار باكيًا ويكشف تفاصيل صادمة عن الحالة الصحية لهاني شاكر

في مشهد إنساني مؤثر خطف أنظار الجمهور، ظهر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، حيث لم يتمالك نفسه وانهمرت دموعه على الهواء أثناء حديثه عن الحالة الصحية الحرجة للفنان الكبير هاني شاكر. وكشف مصطفى كامل تفاصيل دقيقة وصادمة عن الأزمة الصحية التي يمر بها الفنان، مؤكدًا أن حالته مرت بعدة مراحل خطيرة تطلبت تدخلات طبية عاجلة ودقيقة.

بداية الأزمة الصحية لهاني شاكر

أوضح مصطفى كامل أن الأزمة الصحية بدأت بشكل مفاجئ عندما تعرض الفنان هاني شاكر إلى نزيف حاد استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى. وأضاف أن الفريق الطبي اضطر إلى التعامل بسرعة كبيرة مع الحالة من خلال إعطائه كميات مكثفة من الصفائح الدموية بهدف السيطرة على النزيف واستقرار وضعه الصحي مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الوضع كان بالغ الخطورة منذ اللحظات الأولى.

توقف مفاجئ في عضلة القلب وإنعاش عاجل

وخلال تطور الحالة، كشف نقيب المهن الموسيقية أن الفنان هاني شاكر تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وهو ما شكل صدمة كبيرة للفريق الطبي والمحيطين به إلا أن التدخل الطبي السريع أسفر عن إنعاشه بنجاح، واستعادة النبض مرة أخرى، مع استمرار المراقبة الطبية الدقيقة له داخل المستشفى.

عملية جراحية معقدة لاستئصال القولون

وفي سياق متصل، أوضح مصطفى كامل أن الأطباء اتخذوا قرارًا صعبًا بإجراء عملية جراحية لاستئصال القولون بالكامل، واصفًا إياها بأنها من أصعب العمليات الطبية التي يمكن إجراؤها في مثل هذه الحالات، وأكد أن أحد الأطباء وصفها بأنها “عملية انتحارية” نظرًا لدقتها وخطورتها، إلا أن الفريق الطبي تمكن من تنفيذها بنجاح، مما ساهم في إنقاذ حياة الفنان.

الحالة الحالية وتطورات الوضع الصحي

وأشار مصطفى كامل إلى أن الفنان هاني شاكر لم يدخل في غيبوبة كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه كان يخضع لتأثير المسكنات والأدوية المنومة بعد العملية الجراحية. وأضاف أن حالته الحالية تتسم بوجود ضيق في التنفس وضعف في عضلة القلب، وهو ما يتطلب متابعة طبية دقيقة ومستمرة لضمان استقرار حالته.

رسالة إنسانية ودعوة لعدم استغلال الأزمة

واختتم مصطفى كامل حديثه برسالة مؤثرة دعا فيها الجمهور ووسائل الإعلام إلى عدم استغلال الأزمة الصحية للفنان وتحويلها إلى مادة للتريند أو الشائعات، مؤكدًا أن هاني شاكر فنان كبير له مكانة واحترام، ويستحق الدعم والدعاء لا التضليل أو التشويه. كما وجه رسالة دعم لزوجته التي تتحمل ضغوطًا إنسانية كبيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

تظل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر محل اهتمام واسع من الوسط الفني والجمهور، وسط دعوات متواصلة بالشفاء العاجل، في وقت يأمل فيه الجميع أن يتجاوز هذه الأزمة الصعبة ويعود إلى حياته الطبيعية في أقرب وقت ممكن.