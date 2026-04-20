زيادة المرتبات 2026 في مصر.. الحد الأدنى يصل 8000 جنيه وحوافز إضافية

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 2026

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة لعام 2026، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، ومن المقرر بدء تطبيق الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027.

وأكدت الحكومة أن الموظفين سيحصلون على الرواتب الجديدة بداية من مرتبات شهر يوليو، متضمنة كافة العلاوات والحوافز التي تم إقرارها ضمن الحزمة الجديدة.

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر 2026

تضمن قرار زيادة المرتبات رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة، مع زيادات تدريجية لباقي الدرجات الوظيفية.

ويُعد هذا القرار من أبرز الإجراءات التي تستهدف دعم أصحاب الدخول الأقل، وتحسين القدرة الشرائية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

جاءت تفاصيل جدول الأجور الجديد بعد تطبيق الزيادة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14900 جنيه

الدرجة العالية: 12900 جنيه

مدير عام: 11400 جنيه

الدرجة الأولى: 10800 جنيه

الدرجة الثانية: 9500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: 9100 جنيه

الدرجة الرابعة: 9300 جنيه

الدرجة الخامسة: 9100 جنيه

الدرجة السادسة: 8100 جنيه

وتعكس هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في مستويات الرواتب، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رفع الأجور.

علاوات دورية وخاصة للعاملين

شملت حزمة زيادة المرتبات الجديدة صرف علاوات إضافية للعاملين، وفقًا لطبيعة النظام الوظيفي:

للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي

لغير المخاطبين بالقانون: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي

وتسهم هذه العلاوات في رفع إجمالي الدخل الشهري بشكل مباشر.

زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين

أعلنت الحكومة عن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا ثابتًا يضاف إلى الرواتب.

ويهدف هذا الحافز إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الحالية.

زيادات خاصة للمعلمين

حصل قطاع التعليم على نصيب من الزيادات، حيث تقرر:

حافز تدريس إضافي يتراوح بين 1000 و1100 جنيه شهريًا

حافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه

وتأتي هذه الخطوة تقديرًا لدور المعلمين في العملية التعليمية، ودعمًا لتحسين أوضاعهم المالية.

دعم إضافي للعاملين في القطاع الطبي

كما شملت الزيادات العاملين في القطاع الصحي، حيث تضمنت:

زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا

رفع بدلات النوبتجيات بنسبة 25%

وتهدف هذه القرارات إلى دعم الأطباء وأطقم التمريض، وتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي.

أهداف زيادة المرتبات 2026

تأتي هذه الحزمة ضمن خطة الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتهدف إلى:

تحسين مستوى معيشة المواطنين

مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

زيادة القدرة الشرائية

تحقيق الاستقرار المالي للأسر

تأثير الزيادة على الاقتصاد والمواطنين

من المتوقع أن تسهم زيادة المرتبات في تنشيط حركة السوق، من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب تحسين مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين.

كما تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تبدأ زيادة المرتبات الجديدة في مصر اعتبارًا من يوليو 2026، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، وصرف علاوات وحوافز إضافية تصل إلى 2000 جنيه لبعض الفئات، في إطار خطة حكومية لتحسين مستوى المعيشة ودعم العاملين بالدولة.