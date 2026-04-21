مدينة مصر ترحب بافتتاح متجر كارفور ضمن مشروعها الرائد "تَجِد" في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة مدينة مصر ( كود البورصة المصرية MASR.CA) عن إضافة جديدة ضمن مشروعها "تَجِد" في تاج سيتي، أول مشروعاتها التجارية في القاهرة الجديدة، وذلك بافتتاح متجر كارفور، التي تمتلك شركة "ماجد الفطيم" الحقوق الحصرية لتشغيلها في مصر. وبهذا الافتتاح تصبح كارفور ثاني مستأجر يبدأ عملياته التشغيلية في المشروع مما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده "تجد" في استقطاب كبرى العلامات التجارية، كما يتماشى هذا الإنجاز مع خطة مدينة مصر لتعزيز محفظتها من المشروعات متعددة الاستخدامات، وترسيخ مفهوم الوجهات المتكاملة التي تجمع بين التسوق والخدمات والترفيه في موقع واحد.



شهد افتتاح المتجر حضور كل من المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والسيد محمد خفاجة، المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.



ويحظى مشروع "تجد" بموقع استراتيجي متميز يتمتع بوصول مباشر إلى الطريق الدائري وطريق القاهرة – السويس، ما يمنحه ميزة تنافسية قوية في منطقة تشهد نموًا عمرانيًا وتوسعًا سكانيًا متسارعًا.

ويمتد المشروع على مساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 30,000متر مربع، بتصميم فريد يقدم للزائرين تجربة تجارية عصرية من خلال مزيج متنوع من الأنشطة والعلامات التجارية، بما يخلق بيئة نابضة بالحياة تلبي احتياجات المتسوقين وتعزز من جودة الخدمات المقدمة بالمنطقة. يمتد متجر كارفور الجديد على مساحة تقارب 4,000 متر مربع، ليشكل أحد المحركات الرئيسية للحركة التجارية داخل المشروع، من خلال جذب تدفقات منتظمة من الزوار.



وتعليقًا على ذلك صرح خالد شاكر، نائب الرئيس التنفيذي للعميل لشركة مدينة مصر، قائلاً: "افتتاح متجر كارفور داخل مشروع تجد يمثل خطوة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير مشروعات تجارية متكاملة تضيف قيمة حقيقية للمجتمعات المحيطة.

نحن نعمل على تقديم تجربة متكاملة تضع احتياجات العملاء في مقدمة أولوياتها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يعزز من مكانة مدينة مصر في قطاع التطوير العمراني".

وأضاف: "مشروع تجد يمثل نموذجًا عمليًا لرؤية مدينة مصر في تطوير وجهات تجارية مستدامة تخدم المجتمع وتواكب تطورات السوق".



يعكس افتتاح كارفور داخل "تجد" رؤية مدينة مصر في تحويل مشروعاتها إلى مراكز جذب حقيقية تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر خدمات متكاملة لسكان شرق القاهرة، كما يؤكد نجاح استراتيجيتها في بناء شراكات قوية مع كبرى العلامات التجارية، بما يمهد لمرحلة جديدة من النمو والتوسع في القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة.