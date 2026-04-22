تراجع الثقة في الدعم الأمريكي.. بكين تكشف تحولًا في مواقف سكان تايوان

مؤشرات جديدة على تغير الرأي العام داخل تايوان

كشفت تصريحات رسمية صينية عن تحول ملحوظ في توجهات الرأي العام داخل تايوان، حيث أكدت بكين أن أعدادًا متزايدة من سكان الجزيرة باتوا يشككون في جدوى الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أوضحت تشانغ هان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، أن هناك إدراكًا متزايدًا داخل المجتمع التايواني لخطورة التعويل على القوى الخارجية، معتبرة أن هذا التحول يعكس وعيًا متناميًا بطبيعة الصراع القائم في المنطقة.

النزعة الانفصالية في طريق مسدود

أكدت المسؤولة الصينية خلال مؤتمر صحفي أن التوجهات الانفصالية داخل تايوان لم تعد تحظى بنفس الزخم السابق، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين باتوا يرون أن هذا المسار "طريق مسدود" لا يؤدي إلى الاستقرار أو الأمن.

وأضافت أن الاعتماد على أطراف خارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا يمثل ضمانة حقيقية لحماية الجزيرة، بل قد يضعها في موقع "أداة سياسية" تُستخدم لتحقيق مصالح استراتيجية أكبر، خاصة فيما يتعلق بكبح صعود الصين على الساحة الدولية.

استطلاع رأي يكشف تراجع الثقة في واشنطن

استندت التصريحات الصينية إلى نتائج استطلاع رأي حديث أُجري داخل تايوان، أظهر أن أقل من 29% فقط من السكان يعتقدون أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا لدعم الجزيرة في حال اندلاع نزاع مسلح مع الصين.

وتعكس هذه النسبة، بحسب مراقبين، تراجعًا ملحوظًا في مستوى الثقة الشعبية في التزامات واشنطن تجاه تايوان، وهو ما قد يؤثر على حسابات القوى السياسية داخل الجزيرة خلال المرحلة المقبلة.

تحذيرات من تداعيات الاعتماد على الخارج

وشددت تشانغ هان على أن قضية تايوان تمثل "شأنًا داخليًا صينيًا بحتًا"، مؤكدة رفض بكين لأي تدخل خارجي في هذا الملف. كما حذرت من أن استمرار الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان في الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق أهداف انفصالية لن يؤدي إلى تحقيق السلام.

وأوضحت أن هذا النهج قد يتسبب في أضرار جسيمة للجيل الحالي، ويمتد تأثيره السلبي إلى الأجيال القادمة، في ظل احتمالات التصعيد العسكري والتوتر السياسي المستمر في المنطقة.

خلفية تاريخية للصراع بين الصين وتايوان

تجدر الإشارة إلى أن تايوان تُدار بشكل مستقل منذ عام 1949، عقب نهاية الحرب الأهلية الصينية، عندما لجأت قوات حزب الكومينتانغ إلى الجزيرة بعد هزيمتها أمام الحزب الشيوعي الصيني.

ومنذ ذلك الحين، تعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد بشكل مستمر رفضها لأي تحركات انفصالية، في حين تحافظ الولايات المتحدة على علاقات غير رسمية مع الجزيرة، ما يساهم في تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على المشهد الدولي

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة شرق آسيا توترات متزايدة، مع استمرار المناورات العسكرية والتحركات السياسية بين الأطراف المختلفة، وهو ما يضع تايوان في قلب صراع استراتيجي بين القوى الكبرى.

ويرى محللون أن تراجع ثقة سكان تايوان في الدعم الأمريكي قد يمثل عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل التوازنات السياسية داخل الجزيرة، وربما يدفع نحو مراجعة السياسات الحالية في التعامل مع كل من بكين وواشنطن خلال الفترة المقبلة.