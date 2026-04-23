بكام النهاردة؟.. اسعار مواد البناء اليوم الخميس 23 أبريل 2026

تشهد أسواق مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 23 أبريل 2026 حالة واضحة من التباين في حركة الأسعار، وسط متابعة حذرة من جانب التجار والمستثمرين العقاريين لتغيرات مدخلات الإنتاج وتكاليف الطاقة.

وبينما سجلت أسعار الحديد انخفاضًا محدودًا، واصلت أسعار الأسمنت تحركها الصاعد، في مشهد يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي داخل السوق المحلي.

وفي ظل هذه التحركات المتباينة، تظل أسعار مواد البناء تحت ضغط عوامل متعددة، ما يجعلها في دائرة ترقب دائمة من قبل العاملين في قطاع التشييد والبناء.

أولًا: أسعار الحديد (جنيه/طن)



سجلت أسعار الحديد اليوم تراجعًا طفيفًا وجاءت كالتالي: حديد عز 39120 | الحديد الاستثماري 36927 | حديد بشاي 39000 | حديد المصريين 39400 | حديد عطية 37500 | حديد المراكبي 37500 | حديد مصر ستيل 37500 | حديد سرحان 37500

ثانيًا: أسعار الأسمنت (جنيه/طن)



في المقابل، واصلت أسعار الأسمنتارتفاعها النسبي: الأسمنت الرمادي 4160 | أسمنت النصر 3670 | أسمنت حلوان 3800 | أسمنت وادي النيل 3650

الأسمنت المخلوط: واحة حلوان 2920 | أهل مصر 3100

الأسمنت الأبيض: سوبر سيناء 5450 | سوبر رويال 5400

ثالثًا: مواد البناء الأخرى



الجبس: 1888 – 2120 جنيهًا للطن | نجمة سيناء 2100 | شكارة 260 | ألواح الجبس بورد 250 – 500 | الجبس البلدي 350 للمتر

الطوب: الأحمر 1450 – 2850 للألف طوبة | الطوب الخاص حتى 5000 للألف | الطوب الأسمنتي المصمت 2200 للطن | المفرغ حتى 13340 للطن

الرمل والزلط: الرمل 120 – 190 للمتر | الزلط العادي 300 للطن | الزلط الفينو 380 – 420 للطن

عوامل التأثير على الاسعار :



تقلبات أسعار المواد الخام عالميًا ومحليًا

تغير تكاليف الطاقة والإنتاج داخل المصانع

ارتفاع تكاليف النقل والشحن

حجم الطلب داخل السوق المحلي

خلاصة المشهد:

تعكس حركة أسعار مواد البناء اليوم حالة من التذبذب داخل السوق المصري، مع تراجع محدود في الحديد يقابله صعود في الأسمنت، ما يرسخ حالة من عدم الاستقرار النسبي. ورغم ذلك، لا تزال السوق تتحرك ضمن نطاق من التوازن الحذر، في انتظار أي تغيرات جديدة قد تعيد تشكيل اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.