كارت الخدمات المتكاملة 2026 الشروط وخطوات التقديم والمزايا لذوي الهمم

في ظل تسارع جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين ذوي الهمم من الاندماج الكامل داخل المجتمع، يظل «كارت الخدمات المتكاملة» واحدًا من أهم الأدوات الداعمة التي أحدثت نقلة نوعية في الحصول على الحقوق والخدمات بسهولة وفاعلية.

ومع تزايد البحث عن تفاصيله في عام 2026، يبرز الكارت كمنظومة متكاملة تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تعقيدات أو إجراءات مطولة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو العدالة الاجتماعية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات.





يمثل «كارت الخدمات المتكاملة» بطاقة رسمية معتمدة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تتيح لهم الاستفادة من حزمة واسعة من الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، بالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع.



وخلال السنوات الأخيرة، شهدت منظومة الكارت تطورًا ملحوظًا مع تطبيق التحول الرقمي وربط قواعد البيانات بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والجهات المعنية، الأمر الذي ساهم في تسريع إجراءات الإصدار وتقليل الحاجة إلى الفحوصات الطبية المتكررة، إلى جانب رفع كفاءة تقديم الخدمة.



ويشمل الكارت عددًا من الفئات المستحقة، من أبرزها الإعاقات الحركية مثل الشلل الدماغي والشلل النصفي والرباعي، والإعاقات الذهنية المستقرة، وضعف السمع والبصر، ومتلازمة داون، وضمور العضلات، وشلل الأطفال، بالإضافة إلى الحالات التي تتطلب وصاية قانونية.



أما عن خطوات التقديم، فيتوجب على المتقدم تجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وصور شخصية حديثة، وشهادة ميلاد عند الحاجة، إلى جانب تقرير طبي مميكن يوضح نوع الإعاقة بدقة، فضلًا عن مستندات الوصاية في الحالات الخاصة.



كما أتاحت الجهات المختصة وسائل متعددة للتقديم والاستعلام، أبرزها الخط الساخن 1444 للاستعلام بالرقم القومي، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي واختيار خدمات ذوي الإعاقة، ثم متابعة حالة الطلب إلكترونيًا بسهولة.



ويمنح الكارت حامليه مجموعة مهمة من المزايا، تشمل الحصول على خدمات صحية مجانية أو مدعومة، وأولوية في العلاج على نفقة الدولة، وفرص عمل بنسبة 5% وفقًا للقانون، مع تخفيض ساعات العمل دون التأثير على الأجر، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على الأجهزة التعويضية، وإمكانية الاستفادة من برامج الدعم النقدي والمعاشات.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين ذوي الهمم من الحصول على حقوقهم الكاملة، بما يضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في مختلف جوانب الحياة.

