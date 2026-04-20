حقيقة تقديم الزيادة السنوية في المرتبات وتفاصيل مرتبات شهر يونيو 2026
في ظل حالة الترقب بين موظفي الدولة، يزداد الحديث داخل البرلمان عن إمكانية تقديم موعد تطبيق الزيادة السنوية في المرتبات، بالتزامن مع المطالبات بتحسين الأجور قبل بداية السنة المالية الجديدة، خاصة مع استمرار تأثير التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
موقف الحكومة من زيادة المرتبات
أكدت الحكومة ووزارة المالية أن حزمة زيادة الأجور الجديدة ستبدأ رسميًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ولا يوجد حتى الآن قرار رسمي بتبكير التنفيذ.
وجاءت أبرز التفاصيل كالتالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه
- زيادة إجمالية في المخصصات تصل إلى نحو 100 مليار جنيه
- تطبيق علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بالقانون و12% لغير المخاطبين
مطالبات البرلمان بتقديم الزيادة
داخل البرلمان، ظهرت مطالبات من بعض النواب بـ:
- تقديم موعد صرف الزيادة قبل يوليو
- أو تطبيقها بشكل مرحلي لبعض الفئات
- خصوصًا العاملين في التعليم والصحة
لكن حتى الآن، هذه مطالبات وليست قرارات تنفيذية.
تفاصيل مرتبات يونيو 2026
بالنسبة لمرتبات شهر يونيو:
- سيتم صرف المرتبات بالقيمة الحالية دون أي زيادات جديدة
- الصرف سيكون في موعده الطبيعي عبر ماكينات الـ ATM
- آخر راتب قبل تطبيق الزيادة المرتقبة في يوليو
جدول المرتبات بعد الزيادة (من يوليو 2026)
- الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: 12,900 جنيه
- مدير عام: 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: 9,500 جنيه
- الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه
- الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه
- الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه
- الدرجة السادسة: 8,100 جنيه
زيادات القطاعات الخاصة
- المعلمون: زيادة تقارب 1100 جنيه
- القطاع الطبي: زيادة حوالي 750 جنيه
- مع تحسينات في النوبتجيات والحوافز
حتى الآن:
- لا يوجد تقديم رسمي لموعد الزيادة
- التنفيذ المؤكد في يوليو 2026
- يونيو هو آخر شهر بالمرتبات القديمة
- البرلمان يضغط… لكن القرار النهائي للحكومة
