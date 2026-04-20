حقيقة تقديم الزيادة السنوية في المرتبات وتفاصيل مرتبات شهر يونيو 2026

في ظل حالة الترقب بين موظفي الدولة، يزداد الحديث داخل البرلمان عن إمكانية تقديم موعد تطبيق الزيادة السنوية في المرتبات، بالتزامن مع المطالبات بتحسين الأجور قبل بداية السنة المالية الجديدة، خاصة مع استمرار تأثير التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

موقف الحكومة من زيادة المرتبات

أكدت الحكومة ووزارة المالية أن حزمة زيادة الأجور الجديدة ستبدأ رسميًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ولا يوجد حتى الآن قرار رسمي بتبكير التنفيذ.

وجاءت أبرز التفاصيل كالتالي:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه

زيادة إجمالية في المخصصات تصل إلى نحو 100 مليار جنيه

تطبيق علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بالقانون و12% لغير المخاطبين

مطالبات البرلمان بتقديم الزيادة

داخل البرلمان، ظهرت مطالبات من بعض النواب بـ:

تقديم موعد صرف الزيادة قبل يوليو

أو تطبيقها بشكل مرحلي لبعض الفئات

خصوصًا العاملين في التعليم والصحة

لكن حتى الآن، هذه مطالبات وليست قرارات تنفيذية.

تفاصيل مرتبات يونيو 2026

بالنسبة لمرتبات شهر يونيو:

سيتم صرف المرتبات بالقيمة الحالية دون أي زيادات جديدة

الصرف سيكون في موعده الطبيعي عبر ماكينات الـ ATM

آخر راتب قبل تطبيق الزيادة المرتقبة في يوليو

جدول المرتبات بعد الزيادة (من يوليو 2026)

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه

الدرجة العالية: 12,900 جنيه

مدير عام: 11,400 جنيه

الدرجة الأولى: 10,800 جنيه

الدرجة الثانية: 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه

الدرجة السادسة: 8,100 جنيه

زيادات القطاعات الخاصة

المعلمون: زيادة تقارب 1100 جنيه

القطاع الطبي: زيادة حوالي 750 جنيه

مع تحسينات في النوبتجيات والحوافز

