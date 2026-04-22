موعد صرف معاشات مايو 2026 في مصر..التفاصيل الكاملة وطرق الاستعلام وأماكن الصرف

شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث حول موعد صرف معاشات مايو 2026، خاصة بعد البيان الرسمي الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والذي كشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بموعد الصرف، وطرق الاستعلام، وأماكن الحصول على المعاشات، في إطار حرص الدولة على تسهيل الخدمات لنحو 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

موعد صرف معاشات مايو 2026 رسميًا

بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن صرف معاشات شهر مايو 2026 يبدأ اعتبارًا من يوم 1 مايو 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على صرف المعاشات مع بداية كل شهر ميلادي.

ويأتي هذا الموعد ضمن الجدول الزمني الثابت الذي تلتزم به الدولة، بهدف ضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية في توقيت مناسب دون تأخير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أماكن صرف معاشات مايو 2026

أتاحت الهيئة عدة وسائل لصرف المعاشات، بما يمنح المواطنين مرونة في اختيار الطريقة الأنسب لهم، وتجنب الزحام، وتشمل أماكن الصرف ما يلي:

منافذ البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات

فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك

منافذ شركة فوري للخدمات المالية

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة

وتسعى هذه التسهيلات إلى تقليل الضغط على منافذ الصرف التقليدية، وتوفير تجربة أكثر سهولة وأمانًا لأصحاب المعاشات.

خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بياناتهم بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية اختيار أيقونة "صاحب معاش" الضغط على "الخدمات التأمينية" اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة الضغط على زر "استعلام"

بعد إتمام هذه الخطوات، تظهر كافة البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش بشكل فوري.

تفاصيل زيادة المعاشات في مصر

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أقرت زيادة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم أصحاب المعاشات ومواجهة التحديات الاقتصادية.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية 2026

يتحدد قيمة المعاش وفقًا لشرائح التأمينات الاجتماعية، والتي جاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

صرف معاشات مايو 2026 يبدأ أول الشهر، والدولة وفرت أكتر من وسيلة لصرف المرتبات دون الانتظار في طابور طويل او علي ماكينة ATM.